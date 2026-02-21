超長年假天池奇萊南華熱門 36歲山友疑腹膜炎黑鷹吊掛送醫

36歲男在能高越嶺山區急性腹痛，今天由空勤總隊出動直升機吊掛，將男子送到花蓮就醫。（空勤總隊提供）

今年農曆年假長達9天，能高越天池山莊縱走百岳能高安東軍、單攻奇萊南華的山友多，消防局今天上午接獲報案，36歲男子在南投花蓮縣界「光被八表」碑處腹部嚴重疼痛、呼吸急促請求救援，空勤總隊花蓮駐地出動直升機，將男子送花蓮降落就醫。

年假大年初五今天天氣放晴，位於花蓮南投縣界的能高越嶺光被八表石碑附近，有登山客報案嚴重側腹疼痛，患者為36歲張姓男子，側腹疼痛外還有深呼吸疼痛、呼吸短促，疑似為急性腹膜炎，因而轉請空中勤務總隊支援航空器救援。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天上午接獲勤務中心指示，執行山難搜救任務，派遣UH-60M-14黑鷹直升機編號NA-711號機在上午9時54分起飛，沿木瓜溪爬高至9500呎定向往目標區，上午10時12分抵達光被八表上空，發現待救者於稜線上方。

直升機由機長完成高、低空偵察、馬力檢查、風險評估及救援提示後，由特搜員謝孟輯出艙吊掛，花3分鐘將傷患吊掛上機，隨即定向花蓮，15分鐘後飛到花蓮德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。

36歲男在能高越嶺山區急性腹痛，直升機在花蓮降落後轉送花蓮慈濟醫院。（空勤總隊提供）

