初四出事！台南女疑闖紅燈撞飛騎士 轎車失控衝毀路邊攤

​台南安南區初四深夜出事，54歲鄭女駕車闖紅燈，撞傷21歲洪男並撞進路旁店家。洪男送醫無大礙，雙方無酒駕，肇因待查。（民眾提供）

​大年初四出事了！54歲鄭姓女駕駛昨天在台南安南區疑開車闖紅燈，與騎車的21歲洪姓男子發生碰撞，導致洪男受傷，車子衝進路邊攤販，雙方沒有酒駕，肇事原因待警方調查。

​昨天晚間10點多，鄭女開車沿安南區長溪路二段由北往南直行，到頂安街口時，她疑似未遵守交通號誌，直接闖紅燈。同時，洪男正騎著機車，沿頂安街由東往西行駛，雙方於路口交會，因避讓不及發生碰撞。

請繼續往下閱讀...

​撞擊導致洪男連人帶車倒地，四肢受有擦挫傷。鄭女的自小客車在碰撞後並未立刻煞停，持續向前滑行，波及並毀損路旁攤販。警消獲報後趕抵現場救援，救護人員將受傷的洪男送往奇美醫院治療，經醫療處置後確認無生命危險，而肇事的鄭女則未受傷。

​警方於現場進行交通管制與事故測繪。為釐清是否有酒駕情事，員警依規定對雙方實施酒測，結果顯示酒測值均為零，排除酒後駕車。針對車禍確切經過及鄭女闖紅燈的違規行為，詳細肇事原因與攤販財損的後續賠償責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

​警三分局呼籲，夜間行車視線較暗，但駕駛人應提高警覺並減速慢行，行經交叉路口務必嚴格遵守交通號誌，切勿違規闖紅燈。確實遵守交通規則是確保所有用路人生命財產安全的關鍵，藉此防範類似交通事故再度發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法