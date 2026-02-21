救護車上先做12導程心電圖 彰縣1年救回近百名心梗患者

彰化縣消防局於救護車配置12導程心電圖機，消防員在救護車內就可以搶救心肌梗塞患者。（消防局提供）

彰化縣消防局為搶救急性心肌梗塞患者，全面於救護車配置12導程心電圖機，消防員在救護車內先執行12導程心電圖，並與縣內各醫院啟動「到院前12導程心電圖傳輸系統」，就因為在救護車內做了這件事，近3年來平均每年救回上百位急性心肌梗塞患者，讓逾300個家庭得以團圓。

彰化縣消防局指出，為搶救急性心肌梗塞患者，於2019年底率全國之先，全面於救護車配置12導程心電圖機，救護人員在現場就可以先執行12導程心電圖，並與縣內各醫院啟動「到院前12導程心電圖傳輸系統」。6年來共成功搶救512名急性心肌梗塞患者，近3年來更一舉提升到平均每年救回上百人。

請繼續往下閱讀...

消防局今天公佈一份「到院前12導程心電圖傳輸系統」分析報告，數據顯示，急性心肌梗塞案例有高達82%的為男性患者，令人警惕的是，發病族群已非傳統認知的「高齡族群」，41歲至64歲的中壯年族群佔比高達50%，這群人多為家庭經濟支柱，其中有超過8成患者在發生當下都有胸悶、胸痛、冒冷汗及呼吸喘等典型症狀。

11月至隔年3月是案件的主要好發季節，其中11月更是全年最高峰，代表入秋轉冬的氣溫變化的確容易誘發急性心肌梗塞的發生。

另依衛生福利部建議，病患從進急診到醫院啟動心導管室時間應低於90分鐘，而彰化縣的平均啟動時間只有64分鐘，時效大幅縮短28.89%，其中最快案例更創下32分鐘的驚人紀錄！由此可見彰化縣的12導程心電圖傳輸系統確實能在危急時刻發揮功效，讓急性心肌梗塞患者獲得最即時的治療。

彰化縣消防局全面在救護車配置12導程心電圖機，發揮搶救先機。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法