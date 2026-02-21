埔里森林大火 國軍、空勤、林務人力投入7天終控制

陸軍航特部直升機空中滅火。（林保署南投分署提供）

南投縣埔里鎮觀音瀑布對面的林保署林地，小年夜中午起火燃燒，經林保署南投分署陸上、空勤總隊和陸軍航特部的空中日夜滅火，燒了6天，終於在下午獲得控制，燒燬森林面積未再繼續擴大，估計有29.54公頃林地付之一炬。

這場森林火災是在15日中午被發現冒出濃煙，起火點在埔里事業群第112林班地，林保署南投分署陸續派出人員上山滅火、闢防火線。

由於風勢強導致火勢擴大至易燃的二葉松林，並「跳火」形成第2火場，因此火勢持續延燒，陸軍航特部和空勤總隊接連到鯉魚潭汲水進行空中滅火，附近居民看到救火人員和國軍犧牲春節假期滅火，還在潭邊舉牌向國軍、空勤弟兄感謝。

林保署南投分署表示，經過開闢防火線，火勢沒有再擴散，下午已無火煙，到下午2時火勢終於控制。後續將持續監控火場並進行殘火整理。

南投分署表示，這幾天陸軍航特部累計投水76架次380噸水，內政部空勤總隊累計投水80架次160噸水，加上南投分署94人次搶救，起火原因尚待調查。

林保署南投分署人員數日不休息在火場滅火、闢防火線。（林保署南投分署提供）

