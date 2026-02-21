為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    埔里森林大火 國軍、空勤、林務人力投入7天終控制

    2026/02/21 15:30 記者陳鳳麗／南投報導
    陸軍航特部直升機空中滅火。（林保署南投分署提供）

    陸軍航特部直升機空中滅火。（林保署南投分署提供）

    南投縣埔里鎮觀音瀑布對面的林保署林地，小年夜中午起火燃燒，經林保署南投分署陸上、空勤總隊和陸軍航特部的空中日夜滅火，燒了6天，終於在下午獲得控制，燒燬森林面積未再繼續擴大，估計有29.54公頃林地付之一炬。

    這場森林火災是在15日中午被發現冒出濃煙，起火點在埔里事業群第112林班地，林保署南投分署陸續派出人員上山滅火、闢防火線。

    由於風勢強導致火勢擴大至易燃的二葉松林，並「跳火」形成第2火場，因此火勢持續延燒，陸軍航特部和空勤總隊接連到鯉魚潭汲水進行空中滅火，附近居民看到救火人員和國軍犧牲春節假期滅火，還在潭邊舉牌向國軍、空勤弟兄感謝。

    林保署南投分署表示，經過開闢防火線，火勢沒有再擴散，下午已無火煙，到下午2時火勢終於控制。後續將持續監控火場並進行殘火整理。

    南投分署表示，這幾天陸軍航特部累計投水76架次380噸水，內政部空勤總隊累計投水80架次160噸水，加上南投分署94人次搶救，起火原因尚待調查。

    林保署南投分署人員數日不休息在火場滅火、闢防火線。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署人員數日不休息在火場滅火、闢防火線。（林保署南投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播