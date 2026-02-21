OL陷詐損失700萬 刑事局拆解假投資7步驟

刑事局拆解假投資7步驟。（記者王冠仁翻攝）

桃園一名李姓OL，透過交友軟體認識一名網友後，她沒發現對方是詐騙集團成員，還輾轉落入假投資圈套，先後被對方用話術騙走700萬元，直到想要出金卻頻遭刁難，這才發現遇詐報警。對此，刑事局在今天呼籲民眾在馬年若要投資，一定要循正當管道，同時也拆解假詐騙集團的投資詐騙陷阱7大步驟。

刑事局指出，根據警政署「打詐儀錶板」統計，「假投資」及「假交友結合投資」詐騙案，財產損失金額長期高居前1、2名。因為投資詐騙常將「詐騙行為」包裝為「理財規劃」，透過建立信任關係，誘使被害人於「自願、反覆、長期」的情境下持續投入資金，最終導致財損金額龐大。

尤其現今社群媒體興起後，衍生出投資群組、假投資老師等手法，近年更常結合交友軟體，發展為「假交友結合投資」模式，甚至架設高仿投資平台，並透過虛擬貨幣隱匿金流，使查緝難度大幅提高。

刑事局說，這名李姓女子就是在去年11月透過交友APP認識網友，雙方互加LINE聊天後，對方教她使用「BitoPro」、「HTX」等加密貨幣交易平台購買泰達幣，並提供一個假的投資平台網址，聲稱可於該平台上投資虛擬貨幣賺取匯差。詐騙集團還安排假客服及假幣商與她多次相約面交，以現金兌換USDT。

李將換取到的泰達幣轉入平台投資，期間也曾成功申請出金，因而對此深信不疑，甚至還向銀行申請信貸50萬元加碼投入。直到她近來第2次申請出金時，被要求要再繳訂金，她才驚覺遭詐，急忙報案，但她投入的700多萬元已拿不回來。

刑事局強調，這類假投資詐騙手法誘導流程有7大步驟，民眾應加強識別、識詐能力，避免遭騙。這7大步驟分別為：

第1步，建立接觸與信任：詐騙集團透過社群平台、交友軟體或投資群組接觸被害人，以關心、聊天或投資交流方式逐步建立信任關係。

第2步，引入投資話題：以「穩定獲利」、「低風險操作」等話術引介投資機會，刻意強調「不是炒幣」、「使用泰達幣很穩定」，降低被害人對投資虛幣的戒心。

第3步，指示購買虛擬貨幣：要求被害人至虛擬貨幣交易所購買泰達幣，並教導操作流程，降低戒心。

第4步，轉入指定錢包或平台：以「鏈上操作」、「平台投資」為由，指示將貨幣轉入指定錢包或假投資平台，使資金控制權移轉。

第5步，帳面獲利、誘導加碼：平台顯示帳面獲利數字，鼓勵被害人加碼投入，以放大報酬並形成沉沒成本效應。

第6步，出金受阻：被害人申請出金時，詐騙集團以須繳納手續費、稅金、保證金或解鎖費等理由加以阻撓。

第7步，持續榨乾或失聯：持續要求被害人轉帳，或在無法再榨取資金後關閉平台、切斷聯繫，造成被害人重大財產損失。

刑事局呼籲，投資務必提高警覺，切勿輕信網路上標榜「穩定獲利」、「保證報酬」等說法，切勿相信來源不明之虛擬貨幣幣商。凡是要求先購買虛擬貨幣並轉入指定錢包或平台者，均屬高度詐騙風險。民眾若遇任何可疑為詐騙情形，請撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

