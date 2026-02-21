暖男代駕秒變「插秧高手」！ 導航一句左轉 賓士車頭直栽水田

賓士車不慎開進休耕水田。（民眾提供）

台中28歲胡姓男子近日自告奮勇替女同事開車返家，行經南屯區偏暗路段時全程依賴導航，一句「請左轉」才剛照做，整輛賓士車竟瞬間插入路旁水田，當場動彈不得，兩人嚇得以為衝進魚塭會整台下沉，僵在車內不敢動只能報警求救，所幸最後確認只是休耕田地，兩人平安脫困，這場驚魂才畫下句點。

這起有驚無險的插秧式事故，發生在台中市南屯區忠勇路與同安西巷口，胡男19日晚間駕駛女同事所有的賓士轎車，因對路況不熟，全程跟著導航行駛，因夜間燈光昏暗、視線不佳，左轉瞬間竟誤入路旁低窪農地，車頭直接栽進泥濘，前輪深陷、底盤卡住，完全無法自行脫困。

更驚險的是，車上兩人一度以為開進魚塭，加上車子突然下陷還伴隨傾斜感，腦中只剩「會不會沉下去」的念頭，後座女車主抱著一整箱物品，也嚇得不敢亂動，深怕車體位移引發更大危險。兩人既不敢開門，也不敢移動，只能靜待救援。

轄區第四分局春社派出所獲報到場先安撫兩人情緒，再仔細評估地形，確認僅為休耕水田、水深不高，才小心從後座協助兩人脫困，隨後聯繫拖吊業者將受困車輛拉出，順利排除現場狀況，兩人均未飲酒，純粹因路況不熟與夜間視線差所致。

警方也提醒，正值重要節日安全維護期間，交通安全同樣是重點工作之一，駕駛人行經陌生路段，尤其夜間或郊區，務必減速慢行、留意地形與標誌，別讓導航成為唯一依靠，才能避免一個轉彎，就把愛車「種」進田裡。

警方獲報到場救援。（民眾提供）

拖吊業者將受困車輛拉出，順利排除現場狀況。（民眾提供）

