過年買彩券亂停車不爽朋友被賓士按喇叭 「嚇到小寶寶」竟拿鋁棒要幹架

瑞穗鄉彩券行爆發停車糾紛，黃姓男子因為朋友車被賓士按喇叭，回自己車上拿鋁棒準備幹架，被警方壓制。（警方提供）

花蓮瑞穗鄉的2家彩券行過年期間生意旺旺，瑞美村錢送你彩券行有返鄉年輕人買刮刮樂中1百萬元，而中正北路富貴彩券行前則有民眾亂停車被按喇叭，不滿喇叭聲嚇到車內嬰兒，同行友人竟拿出鋁棒要幹架，被趕到的警方壓制！

花蓮瑞穗鄉今年過年財運旺，2家彩券行都是生意搶搶滾，其中瑞穗鄉錢送你彩券行，還有返鄉年輕人刮到100萬元紅包！原來這名年輕人在搭火車回瑞穗途中睡著，夢見有老人拿一張紅紙給他，年輕人睡醒心有感應，返家後特別到附近的土地公廟拜拜問神「剛剛我夢到土地公了嗎」得到3聖筊，於是前往瑞美村「錢送你彩券行」買刮刮樂，果然刮中100萬元紅包，消息今天傳出後彩券行生意更好了！

請繼續往下閱讀...

街上知名小吃「瑞穗綠茶肉圓」對面的富貴彩券行，在大年初一晚上也因為太多人來買彩券，民眾併排停車引起糾紛！一名曾姓男子買好彩券要回家，卻發現車子被旁邊賓士車擋住開不出去，長按喇叭請對方移車。

百公尺外的瑞穗分駐所第一時間派員到場勸阻雙方冷靜，然車主玲姓男子對曾男喇叭長鳴非常生氣，出來飆罵曾男「車上有小嬰兒耶，喇叭按這麼久？開賓士了不起嗎」，並出手推擠曾姓男子胸部。

為此玲姓男子同行的友人黃姓男子氣不過，竟衝到停在對面綠茶肉圓前的車子取出鋁棒準備幹架，被眼尖警員發現，立刻衝過馬路並拿出隨身辣椒水制止，現場鋁棒掉落地面匡噹聲、吵架叫囂聲讓大過年不太平靜！所長潘冠宇說，幸好警員動作快壓制，並將黃姓男子帶上警車前往鄰近的舞鶴派出所隔離，避免兩造二次衝突。

鳳林警分局呼籲，請民眾遇到糾紛務必保持冷靜，拿出鋁棒真打起來恐怕將構成刑法傷害等罪，警方絕不容忍危害公共安全的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法