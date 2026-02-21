石碇五路財神廟走春人車潮湧現 新店警加強宣導與疏導

新北市石碇區五路財神廟因供奉五路財神、虎爺等神祇，向來香火鼎盛，自大年初一至初五期間吸引大批信眾前來參拜祈福。（記者楊心慧翻攝）

春節連續假期適逢民眾外出踏青、走春高峰，新北市石碇區五路財神廟因供奉五路財神、虎爺等神祇，向來香火鼎盛，自大年初一至初五期間吸引大批信眾前來參拜祈福，周邊道路湧現大量人、車潮。

新店警分局預估車流將明顯增加，為確保交通順暢與民眾安全，特別於2月21日前往五路財神廟舉辦交通安全宣導活動。

請繼續往下閱讀...

員警現場向參拜民眾強調「人本交通、停讓文化」的重要性，並宣導「車輛慢、看、停，行人安全行」及「喝酒不開車，開車不喝酒」等觀念，提醒駕駛人與行人共同維護用路安全。

活動除現場講解交通安全知識外，也發送交通安全宣導品，加強與民眾互動，提升宣導成效。

此外，春節期間石碇宗教園區包含五路財神廟、聖興宮及虎爺宮等景點，均吸引不少祈福人潮，新店分局亦規劃警力在各主要路口加強交通指揮疏導與路邊停車管制，確保周邊交通秩序與行車安全，讓民眾在新春期間安心出遊、平安過年。

新北市石碇區五路財神廟因供奉五路財神、虎爺等神祇，向來香火鼎盛，自大年初一至初五期間吸引大批信眾前來參拜祈福。（記者楊心慧翻攝）

新北市石碇區五路財神廟因供奉五路財神、虎爺等神祇，向來香火鼎盛，自大年初一至初五期間吸引大批信眾前來參拜祈福。（記者楊心慧翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法