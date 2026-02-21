兩少年擦撞、網上吵一年 初四攜空氣槍國小約戰

兩名國中少年擦撞互嗆一年，初四揪10人到國小爆衝突。警方查扣空氣槍、球棒與水果刀，函送少年法院審理。（民眾提供）

兩名少年因為在學校走路撞到，現在網路上吵了一年，大年初四相約10多人到國小談判爆發口角與拉扯。五分局和緯派出所獲報到場，查扣空氣槍等物，依法函送地方法院審理。

​這起衝突源於去年一場意外，涉案少年因走路發生擦撞引發口角，摩擦未隨時間平息，雙方在網路上創設多個假帳號互嗆，醞釀一年最終演變成網路約戰，決定於大年初四出面談判解決恩怨。

​昨天晚間，兩派人馬各自動員，有些少年不滿被嗆瞎挺朋友，也有人因為家人不准年節出門，婉拒到場助陣，最後雙方各共動員10多名友人前往北區大港國小集結，還有一名18歲高中生騎機車助陣。

但雙方主事者尚未抵達地點，動員前來的少年，就因先互飆髒話，氣氛緊繃，最後有國中生掏出空氣槍射擊人，兩派人馬，先打了起來，由於人數眾多且傳出叫囂聲，附近民眾察覺事態嚴重，擔心引發暴力流血事件，隨即向警方報案。

​警五分局和緯派出所接獲通報，立即調派警力趕赴現場，警方抵達後迅速將對峙少年隔開並盤查，過程中在涉案人員身上起獲3把空氣槍、球棒及水果刀等危險物品。因涉案者皆為未成年，警方於當晚將所有人帶回管束，並通知雙方家長趕往派出所協助製作筆錄。

​警方完成相關程序後，全案依妨害秩序、傷害、社會秩序維護法及少年事件處理法等規定，函送地方法院審理。

警方起出國中生攜帶的水果刀、空氣槍與球棒。（民眾提供）

