開春第一撞！ 彰市彰南路「最衰庇護島」14度遭撞

彰化市彰南路行人庇護島遭車輛第14撞，指示牌也撞斷。（警方提供）

開春第一撞！彰化市彰南路沿線行人庇護島頻頻挨撞，去年底之前就已有高達13起撞擊事件，被地方封為「最衰庇護島」，不料今年春節大年初一就又被「擊倒」，發生地點在彰南路一段與300巷口，1名男子開車迴轉時直接撞上庇護島，不僅車輛受損，就連庇護島上的指示牌也被撞斷，警方指出駕駛人可處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1到3個月，公路局也將依法對損毀設施進行求償。

警方指出，這起事故發生時間在17日大年初一凌晨零時許，發生地點為彰化市彰南路一段與300巷口，1名男子開車迴轉時不慎撞上行人庇護島，造成車損，行人庇護島指示牌斷裂，幸無人受傷。警方對肇事男子酒測，酒測值為0。

「彰化市彰南路庇護島又撞了！」連日來臉書社團上有不少網友討論此事故，有人說去年12月18日就有民眾開車撞上行人庇護島，且肇事後還開車逃逸，最終被警方通知到案開罰，當時已是第13撞，地方都在傳言「何時第14撞？」沒想到今年才開春就「開撞」，馬路三寶真的非常多，駕照不知怎麼考來的；但也有網友稱庇護島的設置實在很有問題，應針對庇護島做改善。

大年初一彰南路行人庇護島就被撞。（警方提供）

