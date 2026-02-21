美國華僑返台過年弄丟手機 警方鷹眼火速尋回

警方幫忙找回手機。（記者王冠仁翻攝）

黃姓美國華僑在農曆春節前來台，打算返回南部過年，他與妻子搭乘計程車前往台北車站，轉乘高鐵南下，但上了高鐵以後這才發現自己手機不見。他請妻子聯繫尚在台北的父母前往附近派出所報案，員警獲報後立刻調閱監視器畫面追查，並迅速聯繫上該名計程車司機，循線找回黃遺失的手機。

黃姓華僑的父母在農曆春節前，慌慌張張跑來台北市警局中正一分局忠孝西路派出所報案，黃的父母告訴警方，黃搭計程車去台北車站搭乘高鐵，但是上了高鐵以後才發現自己手機忘在計程車上；黃的父母還說，黃因為剛回國，尚未安裝台灣電信公司的SIM卡，所以無法直接撥打該手機電話號碼確認是否遭人拾獲。

請繼續往下閱讀...

員警研判手機即有可能還在計程車上，或是被計程車司機撿到，員警於是仔細詢問黃的下車時間與地點，以及手機型號與特徵。員警隨即調閱監視器畫面追查，果然順利查出黃與妻子搭乘的計程車車號，員警再循線聯繫上計程車司機。

計程車司機在電話中告訴警方，發現車上有乘客遺失的手機後，已經就近送到附近的派出所。忠西所警員林東慶向該派出所同仁確認手機外觀確為黃男遺落在計程車上的手機，順利幫忙找回。

中正一分局呼籲，出門在外務必注意自身重要財物，重要節日期間，容易因人潮眾多發生推擠，而造成財物遺落在外導致損失，提醒民眾一定要提高警覺，切勿因一時粗心大意，造成自身後續不必要之麻煩。

警員林東慶（左）與林展弘（右）找回手機。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法