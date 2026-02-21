為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中男開車打瞌睡撞毀Volvo落跑 鏡頭君揪出開罰

    2026/02/21 12:50 記者許國楨／台中報導
    肇事的白色轎車。（民眾提供）

    肇事的白色轎車。（民眾提供）

    一聲突如其來的巨響，讓停在家門口的Volvo休旅車瞬間傷痕累累，台中市南區林姓女子前天在屋內聽見猛烈撞擊聲，衝出門查看才發現愛車左側鈑金嚴重凹陷，肇事駕駛卻早已離去，警方調閱監視器迅速追查，鎖定42歲張姓男子到案，他坦承因下班精神不濟打瞌睡釀禍，警方最終依法舉發開罰並協助後續求償。

    事發於南區南平路一帶，林女表示，當時在家中忽然聽見猛烈撞擊聲音，出門一看才驚見愛車被撞得傷痕累累，現場卻沒有任何人留下聯絡方式，讓她氣憤又無助，只能立即報警。

    轄區第三分局交通分隊警員鐘旭勇獲報到場立即調閱周邊監視器，畫面顯示，一輛白色轎車行經該路段時突然偏移車道，直接擦撞停放路旁的Volvo休旅車，短暫停頓後便加速離去，經循線追查車牌與行車路線，很快通知張姓男子到案。

    他供稱當時剛下班準備返家，因疲勞恍神打瞌睡，不慎撞上路邊車輛，卻因另有急事未停車報警就離開現場，事後他的車因損傷嚴重故障，已拖吊至修配廠維修，警方則對張男肇事未依規定處置行為依法舉發，並協助林姓車主辦理後續賠償。

    第三分局同時呼籲，按道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，若不慎發生交通事故，應立即留在現場並撥打110報警處理，以免衍生更嚴重的法律責任，影響自身權益與他人安全。

    林女的Volvo休旅車被撞到車身鈑金多處凹陷、刮痕。（民眾提供）

    林女的Volvo休旅車被撞到車身鈑金多處凹陷、刮痕。（民眾提供）

    張男肇事過程被監視器全都錄。（民眾提供）

    張男肇事過程被監視器全都錄。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播