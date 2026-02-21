台中男開車打瞌睡撞毀Volvo落跑 鏡頭君揪出開罰

肇事的白色轎車。（民眾提供）

一聲突如其來的巨響，讓停在家門口的Volvo休旅車瞬間傷痕累累，台中市南區林姓女子前天在屋內聽見猛烈撞擊聲，衝出門查看才發現愛車左側鈑金嚴重凹陷，肇事駕駛卻早已離去，警方調閱監視器迅速追查，鎖定42歲張姓男子到案，他坦承因下班精神不濟打瞌睡釀禍，警方最終依法舉發開罰並協助後續求償。

事發於南區南平路一帶，林女表示，當時在家中忽然聽見猛烈撞擊聲音，出門一看才驚見愛車被撞得傷痕累累，現場卻沒有任何人留下聯絡方式，讓她氣憤又無助，只能立即報警。

轄區第三分局交通分隊警員鐘旭勇獲報到場立即調閱周邊監視器，畫面顯示，一輛白色轎車行經該路段時突然偏移車道，直接擦撞停放路旁的Volvo休旅車，短暫停頓後便加速離去，經循線追查車牌與行車路線，很快通知張姓男子到案。

他供稱當時剛下班準備返家，因疲勞恍神打瞌睡，不慎撞上路邊車輛，卻因另有急事未停車報警就離開現場，事後他的車因損傷嚴重故障，已拖吊至修配廠維修，警方則對張男肇事未依規定處置行為依法舉發，並協助林姓車主辦理後續賠償。

第三分局同時呼籲，按道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，若不慎發生交通事故，應立即留在現場並撥打110報警處理，以免衍生更嚴重的法律責任，影響自身權益與他人安全。

林女的Volvo休旅車被撞到車身鈑金多處凹陷、刮痕。（民眾提供）

張男肇事過程被監視器全都錄。（民眾提供）

