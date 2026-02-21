春節喝酒HIGH過頭 男子深夜倒臥街頭暖警助返家

莊男酒後倒臥路旁，警方趕往現場查看。（記者吳昇儒翻攝）

基隆一名莊姓男子昨日深夜與友人飲酒後，步行返家，卻因不勝酒力加上身體不適，倒臥在人行道上。警方於今日凌晨獲報後，趕往現場查看，檢查男子有無外傷。所幸經檢查後，男子恢復意識，並表示酒後身體不適才倒在路旁休息，可以自行返家。員警擔心發生危險，仍通知家屬到場，將他帶回照顧。

基隆市警二分局八斗子分駐所今日凌晨接獲報案稱，新豐街一帶有一名男子倒臥路旁。所長陳志峰、警員黃映儒立即趕赴現場，發現41歲莊姓男子倒在路邊，警方隨即上前喚醒並關心其身體狀況，同時檢視是否有外傷情形。

所幸莊男意識清楚，經了解係與友人宴飲後身體不適，才倒臥路邊休息。莊男表示，稍微休息後，就能返家，但警方擔心他會發生危險，便協助聯繫其家屬到場，順利由家屬帶返住處照顧

所長陳志峰呼籲，民眾與親友聚餐應注意自身身體狀況，切勿勉強，以免發生危險；另如有飲酒情形，務必避免駕車，可多利用代駕或大眾運輸工具，共同維護交通安全。

所長陳志峰、警員黃映儒立即趕赴現場，協助通知莊男家屬，將他帶回照顧。（記者吳昇儒攝）

