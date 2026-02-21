嘉義火車站地下道街友衝突命案 4嫌被羈押

嘉義火車站地下道發生街友遭圍毆身亡事件，4嫌被嘉義地檢署聲請羈押。（資料照）

首次上稿：12:39

更新時間：13:14

嘉義市火車站前站地下道大年初三驚傳街友命案。62歲張姓街友因細故與4名街友相繼爆發肢體衝突後倒地不起，涉嫌街友回來查看時，發現張某身體僵硬、明顯死亡。警方循線緝捕4名涉案街友，訊後依傷害致死罪嫌移送法辦，嘉義地檢署昨晚向法院聲請羈押。嘉義地院中午12時30分裁定羈押4位被告。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，2月19日上午10時許接獲嘉市警局第一分局通報，指嘉義火車站前地下道發現張男死亡。檢察官蕭仕庸隨即指揮警方現場採證、調閱監視器並核發拘票，拘提陳、邱、林及吳姓4名被告到案。

檢警調查，大年初三凌晨2時許，張男先在車站周邊與60歲吳姓街友發生爭執，遭踹倒後持續被猛踹；上午8時左右，40歲邱男、58歲陳男及47歲林女又與張男理論，3人徒手毆打張某後離去。陳男與林女隔兩個小時折返時，在3號出口附近發現張男已無呼吸、身體僵硬，報警求助，但救護人員到場評估已明顯死亡，未送醫。

4名被告昨晚解送地檢署，經漏夜偵訊，檢方認定涉犯刑法傷害致死罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施之虞，晚間11時向法院聲請羈押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法