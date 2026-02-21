為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義火車站地下道街友衝突命案 4嫌被羈押

    2026/02/21 13:14 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義火車站地下道發生街友遭圍毆身亡事件，4嫌被嘉義地檢署聲請羈押。（資料照）

    嘉義火車站地下道發生街友遭圍毆身亡事件，4嫌被嘉義地檢署聲請羈押。（資料照）

    首次上稿：12:39
    更新時間：13:14

    嘉義市火車站前站地下道大年初三驚傳街友命案。62歲張姓街友因細故與4名街友相繼爆發肢體衝突後倒地不起，涉嫌街友回來查看時，發現張某身體僵硬、明顯死亡。警方循線緝捕4名涉案街友，訊後依傷害致死罪嫌移送法辦，嘉義地檢署昨晚向法院聲請羈押。嘉義地院中午12時30分裁定羈押4位被告。

    檢方指出，2月19日上午10時許接獲嘉市警局第一分局通報，指嘉義火車站前地下道發現張男死亡。檢察官蕭仕庸隨即指揮警方現場採證、調閱監視器並核發拘票，拘提陳、邱、林及吳姓4名被告到案。

    檢警調查，大年初三凌晨2時許，張男先在車站周邊與60歲吳姓街友發生爭執，遭踹倒後持續被猛踹；上午8時左右，40歲邱男、58歲陳男及47歲林女又與張男理論，3人徒手毆打張某後離去。陳男與林女隔兩個小時折返時，在3號出口附近發現張男已無呼吸、身體僵硬，報警求助，但救護人員到場評估已明顯死亡，未送醫。

    4名被告昨晚解送地檢署，經漏夜偵訊，檢方認定涉犯刑法傷害致死罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施之虞，晚間11時向法院聲請羈押。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播