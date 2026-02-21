慣竊入宅偷6.3萬紅包與91歲嬤「擦肩而過」 嬤心疼「沒錢包給孫子」

男子在被害人家裡行竊6.3萬元紅包錢。（民眾提供）

真是夭壽！春節期間長輩都會包紅包給子孫們添喜氣，不過彰化市1戶人家今天（21日）PO文指出，家裡遭1名男子潛入行竊6萬3千元紅包錢，且在得手離去時還在樓梯間與91歲阿嬤「擦肩而過」，阿嬤才驚覺要包給子孫們的紅包錢遭竊，心疼直呼「沒錢包給孫子」；警方據報根據監視器追查，鎖定疑為1名慣竊所為，已全力追緝。

警方指出，這起竊案發生在大年初一下午3點多，一名住戶聽到其91歲老母呼叫指稱背包內要包紅包的現金不見了，被害人聽聞後隨即調閱家中監視器，發現有1名男子走進家中翻動家中衣物形跡可疑，經清點後，其老母失竊6萬3000元。

請繼續往下閱讀...

被害人上網PO文指出，當時阿嬤坐在1樓吃東西，男子竟從旁溜進室內並直上2樓，後來阿嬤要上樓休息，男子竟然與阿嬤在樓梯間「擦肩而過」，一溜煙竄下樓後逃逸。這年頭太誇張，家裡有人，竟直接跑進來偷竊，還好男子沒有把阿嬤推下樓梯，否則後果不堪設想。阿嬤則心疼要包給子孫們的紅包被偷，「沒錢可以包給孫子」。最後也只能少包一點，但是人平安最重要。

警方則指出，依竊賊行竊手法與過程，疑似為慣竊，已根據車號與路口監視器鎖定嫌犯，將全力追緝盜案。

阿嬤要包給子孫們的6.3萬元遭竊，心疼不已。（警方提供）

男子竊取紅包錢後騎機車揚長而去。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法