為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    慣竊入宅偷6.3萬紅包與91歲嬤「擦肩而過」 嬤心疼「沒錢包給孫子」

    2026/02/21 12:47 記者湯世名／彰化報導
    男子在被害人家裡行竊6.3萬元紅包錢。（民眾提供）

    男子在被害人家裡行竊6.3萬元紅包錢。（民眾提供）

    真是夭壽！春節期間長輩都會包紅包給子孫們添喜氣，不過彰化市1戶人家今天（21日）PO文指出，家裡遭1名男子潛入行竊6萬3千元紅包錢，且在得手離去時還在樓梯間與91歲阿嬤「擦肩而過」，阿嬤才驚覺要包給子孫們的紅包錢遭竊，心疼直呼「沒錢包給孫子」；警方據報根據監視器追查，鎖定疑為1名慣竊所為，已全力追緝。

    警方指出，這起竊案發生在大年初一下午3點多，一名住戶聽到其91歲老母呼叫指稱背包內要包紅包的現金不見了，被害人聽聞後隨即調閱家中監視器，發現有1名男子走進家中翻動家中衣物形跡可疑，經清點後，其老母失竊6萬3000元。

    被害人上網PO文指出，當時阿嬤坐在1樓吃東西，男子竟從旁溜進室內並直上2樓，後來阿嬤要上樓休息，男子竟然與阿嬤在樓梯間「擦肩而過」，一溜煙竄下樓後逃逸。這年頭太誇張，家裡有人，竟直接跑進來偷竊，還好男子沒有把阿嬤推下樓梯，否則後果不堪設想。阿嬤則心疼要包給子孫們的紅包被偷，「沒錢可以包給孫子」。最後也只能少包一點，但是人平安最重要。

    警方則指出，依竊賊行竊手法與過程，疑似為慣竊，已根據車號與路口監視器鎖定嫌犯，將全力追緝盜案。

    阿嬤要包給子孫們的6.3萬元遭竊，心疼不已。（警方提供）

    阿嬤要包給子孫們的6.3萬元遭竊，心疼不已。（警方提供）

    男子竊取紅包錢後騎機車揚長而去。（警方提供）

    男子竊取紅包錢後騎機車揚長而去。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播