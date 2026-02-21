為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    春節送暖 北市警方協同里長關懷弱勢

    2026/02/21 11:29 記者王冠仁／台北報導
    警方與湖田里里長曹昌正（左）關懷弱勢居民、獨居長者。（記者王冠仁翻攝）

    農曆春節期間，家家戶戶團圓、走春迎新，然而社會上有不少弱勢族群、獨居長者，因為舉目無親、行動不便，只能獨自一人孤獨過節。對此，台北市警局北投分局在年節前，就與地方里長攜手，共同前往轄內探視弱勢家庭、獨居長者及百年人瑞，並致贈關懷物資，希望弱勢族群也能在寒冬中感受到年節的溫暖。

    北市警北投分局竹子湖派出所，平時轄管陽明山區，該處除了有許多知名景點，其實也有少數獨居長者、弱勢家庭。年節前，竹子湖派出所長林嘉宏攜手湖田里里長曹昌正，共同前往轄內關懷弱勢，並致贈關懷物資、福袋，讓弱勢民眾能夠有個溫馨新年。

    警方表示，透過此次活動深耕地方，瞭解在地居民需求，讓弱勢居民感受到溫暖愛心，並告知居民需要相關協助可直接向警方或里長反映。警方同時也利用此次機會，加強年節期間轄內長者詐騙預防宣導，以防獨居老人受騙，杜絕詐騙集團危害民眾。

    北投分局強調，農曆春節期間，警方除持續加強轄內治安維護工作、維持交通安全與順暢外，熱心地為民服務與回應民眾需求也是重點工作項目。期望藉著此次社區關懷活動，建立良好社區關係，員警秉持同理心協助轄內有生活困難的民眾，讓清寒家庭能感受到警察的溫馨與暖心。

    警方與湖田里里長曹昌正（左）關懷弱勢居民、獨居長者。（記者王冠仁翻攝）

