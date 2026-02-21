為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    打死酒友辯精神疾病發作 法官未採信判刑12年

    2026/02/21 10:53 記者吳昇儒／基隆報導
    法官則依現場人證及其應訊時反應，認定其犯案時未受病情影響，依傷害致死罪，判處有期徒刑12年。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名林姓男子前年2月20日下午在光一路、華二街口與高姓酒友飲酒，雙方突然發肢體衝突。高男被林男強行掐脖撞擊水泥橋墩，重拳揮打，送醫搶救後不治。林男向法官辯稱，因精神疾病發作，且出自正當防衛才動手傷人。法官則依現場人證及其應訊時反應，認定其犯案時未受病情影響，依傷害致死罪，判處有期徒刑12年。

    檢警調查，案發當時林男與高男及另一名酒友，在光一路、華二街口飲酒，雙方突然發生衝突，高男倒地後，雙方才分開，約過一分鐘後，各自坐回原位；未料，隔沒多久，又發生第二次衝突。林男掐住高男脖子後，往水泥橋墩推撞，導致高男頭部受到重擊。

    林男持續揮拳猛打對方頭部及身體，導致高男倒地不起，經送醫搶救一小時後，高男因頭部外傷併顱內出血而死亡。

    林男應訊時，向檢察官表示，自己抵達現場沒多久，就被高男巴頭，還拿酒瓶攻擊，出於正當防衛才把他推開，沒想到過於大力，將其推到橋墩。而林男辯護人也補充，林男經鑑定後，醫師認定其有心智缺陷，審理期間始終有妄想、邏輯鬆散等情況，應適用刑法第19條第2項規定減輕其刑，另也主動跟員警說出實情，屬於自首，應得減刑。

    法官調閱現場監視器畫面發現，第一次衝突結束後，林男理應離開現場，卻又留下與高男發生第二次衝突；畫面中可見兩人同時起身，林男先將高男推開使其退後，再積極以手掐對方脖子，並將其推到橋墩前持續攻擊，顯然與正當防衛要件不符。

    此外，林男經精神鑑定時，醫師判斷其屬於思覺失調症患者，但並不因林男罹有該疾病，就認為他所作所為都受到疾病影響。

    法官認為，不能憑醫學專家鑑定作為判決唯一依據，應以林男犯罪行為時狀態而定，而在場證人也指稱當天林男精神狀況很正常，像正常人一樣，未像偵訊時胡言亂語；事後更辯稱自己是受到攻擊，才會反擊並主張正當防衛，可見非受疾病影響而無故、無法自控攻擊死者。

    法官認為，林男所為已觸犯傷害致死罪，判處有期徒刑12年，全案仍可上訴。

