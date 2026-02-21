女自撞命危卡車內 消防力拔車門仰頭摔！目擊民眾喊要安太歲

自小客自撞，車門卡死。（記者劉人瑋攝）

今早8時許，台11線發生一起嚴重的自小客自撞事故，女駕駛一度失去生命跡象，肇事車輛車門卡死，都蘭消防分隊警義消到場救援，為了將車門移除，警消雙手猛扳卻勢不可止，抱著被拔除的車門仰頭摔，所幸終能順利將駕駛救出。而目擊的鄭先生說，要不是車輛撞到門口石頭，自己就遭殃，「等下要到廟裡安太歲」

年約40歲的女駕駛今早近8時許，由台11線北上路過富山國小時，不知何故車輛突偏離車道、駛向路邊，駕駛一度失去生命跡象，被救出後，始對聲音有反應，然仍意識不清，現已後送急救，警方目前仍在釐清其身分及肇事原因。

都蘭分隊警義消獲報後立即趕赴現場，但車頭已毀、車門卡死，從後方鑽入亦難將駕駛座放倒救出患者，以破壞器剪破車門連結處仍有部分難以完全剪除，只能徒手硬搿。

隊員游政昊雙手死抓車門往後猛扳，剎時車門應聲脫除，但游政昊勢不可止、仰頭摔倒，所幸游執勤時已戴上頭盔，後方救護隊員手中長板背也順勢「捕接」並無大礙。但車頭方向仍扭曲嚴重，被破壞的車門還是提供更多空間以供援救，最終女駕駛透過長背板塞入車中，由右後側車門送出。

目擊者鄭先生表示，由於新年期間少有收垃圾，早上9時垃圾車終於要來，所有人都忙著準備，自己當時背對馬路，只聽見碰撞聲，扭頭瞬間見到車輛先是撞到自家門口前的石塊後又再偏移，最終撞到前方路燈停下。

鄭先生門口的石塊並不大，卻起了「石敢當」作用，他說，迄今想到還是全身起雞皮疙瘩，自己屬雞、今年犯太歲卻還沒進行儀式，「等下要到廟裡安太歲」。

隊員賣命硬扳車門，仰天後摔。（記者劉人瑋攝）

最終還是由後側車門送出，但原本破壞的駕駛座車門也提供更大作業空間。（記者劉人瑋攝）

鄭先生說，肇事車先是撞到石頭才又偏移。（記者劉人瑋攝）

今早終於輪到這裡收垃圾，鄭先生說，想不到倒個垃圾差點出大事，要去安太歲。（記者劉人瑋攝）

