為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女自撞命危卡車內 消防力拔車門仰頭摔！目擊民眾喊要安太歲

    2026/02/21 10:46 記者劉人瑋／台東報導
    自小客自撞，車門卡死。（記者劉人瑋攝）

    自小客自撞，車門卡死。（記者劉人瑋攝）

    今早8時許，台11線發生一起嚴重的自小客自撞事故，女駕駛一度失去生命跡象，肇事車輛車門卡死，都蘭消防分隊警義消到場救援，為了將車門移除，警消雙手猛扳卻勢不可止，抱著被拔除的車門仰頭摔，所幸終能順利將駕駛救出。而目擊的鄭先生說，要不是車輛撞到門口石頭，自己就遭殃，「等下要到廟裡安太歲」

    年約40歲的女駕駛今早近8時許，由台11線北上路過富山國小時，不知何故車輛突偏離車道、駛向路邊，駕駛一度失去生命跡象，被救出後，始對聲音有反應，然仍意識不清，現已後送急救，警方目前仍在釐清其身分及肇事原因。

    都蘭分隊警義消獲報後立即趕赴現場，但車頭已毀、車門卡死，從後方鑽入亦難將駕駛座放倒救出患者，以破壞器剪破車門連結處仍有部分難以完全剪除，只能徒手硬搿。

    隊員游政昊雙手死抓車門往後猛扳，剎時車門應聲脫除，但游政昊勢不可止、仰頭摔倒，所幸游執勤時已戴上頭盔，後方救護隊員手中長板背也順勢「捕接」並無大礙。但車頭方向仍扭曲嚴重，被破壞的車門還是提供更多空間以供援救，最終女駕駛透過長背板塞入車中，由右後側車門送出。

    目擊者鄭先生表示，由於新年期間少有收垃圾，早上9時垃圾車終於要來，所有人都忙著準備，自己當時背對馬路，只聽見碰撞聲，扭頭瞬間見到車輛先是撞到自家門口前的石塊後又再偏移，最終撞到前方路燈停下。

    鄭先生門口的石塊並不大，卻起了「石敢當」作用，他說，迄今想到還是全身起雞皮疙瘩，自己屬雞、今年犯太歲卻還沒進行儀式，「等下要到廟裡安太歲」。

    自小客自撞，車門卡死。（記者劉人瑋攝）

    自小客自撞，車門卡死。（記者劉人瑋攝）

    隊員賣命硬扳車門，仰天後摔。（記者劉人瑋攝）

    隊員賣命硬扳車門，仰天後摔。（記者劉人瑋攝）

    最終還是由後側車門送出，但原本破壞的駕駛座車門也提供更大作業空間。（記者劉人瑋攝）

    最終還是由後側車門送出，但原本破壞的駕駛座車門也提供更大作業空間。（記者劉人瑋攝）

    最終還是由後側車門送出，但原本破壞的駕駛座車門也提供更大作業空間。（記者劉人瑋攝）

    最終還是由後側車門送出，但原本破壞的駕駛座車門也提供更大作業空間。（記者劉人瑋攝）

    鄭先生說，肇事車先是撞到石頭才又偏移。（記者劉人瑋攝）

    鄭先生說，肇事車先是撞到石頭才又偏移。（記者劉人瑋攝）

    今早終於輪到這裡收垃圾，鄭先生說，想不到倒個垃圾差點出大事，要去安太歲。（記者劉人瑋攝）

    今早終於輪到這裡收垃圾，鄭先生說，想不到倒個垃圾差點出大事，要去安太歲。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播