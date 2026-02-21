為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新年壓歲錢當心被騙走 北市去年最多詐騙方式就是假投資

    2026/02/21 10:32 記者王冠仁／台北報導
    警方逮捕到假扮成「理財專員」、去向被害人面交取款的車手。（資料照）

    警方逮捕到假扮成「理財專員」、去向被害人面交取款的車手。（資料照）

    過年期間許多民眾都會包紅包給長輩、小孩，不少人會將拿到的壓歲錢拿來儲蓄、投資、購物。對此，台北市警方在新春期間呼籲，民眾拿到紅包後要當心詐騙集團，小心壓歲錢被人騙走，尤其台北市去年度發生的詐騙案件中，第一名的詐騙手法就是假投資。

    北市警指出，打擊詐騙近年來成為警方的重點工作項目，北市警在2025年共攔阻詐騙2525件，阻詐金額達26億5486萬元，設定的警示帳戶共有11470個。雖然警方宣導防詐、強力打詐，更聯合金融機構加強阻詐，但去年度發生在台北市的詐騙案仍有19396件，財損金額高達161億9757萬元。

    北市警統計，去年度發生的詐騙案件中，前3大詐欺手法分別為假投資4900件、占25.26%；假網路拍賣3716件、占19.16%；購物詐欺2515件、12.97%。

    警界指出，假投資通常會跟假交友手法連結，詐騙集團會潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平台，投放大量詐欺廣告，或是亂槍打鳥胡亂傳訊息，透過噓寒問暖、長期關懷等話術建立信任關係，再誘騙民眾加入「投資群組」，並以偽造獲利截圖、群組成員配合演出等手法，刻意營造「穩賺不賠」的假象，讓民眾誤以為投資真有其事，進而投入資金。

    警方呼籲，民眾過年後拿到壓歲錢，千萬要當心這些常見的詐騙手法，尤其投資一定要循正規管道，如有疑問要向警方或165反詐騙專線求助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播