新年壓歲錢當心被騙走 北市去年最多詐騙方式就是假投資

警方逮捕到假扮成「理財專員」、去向被害人面交取款的車手。（資料照）

過年期間許多民眾都會包紅包給長輩、小孩，不少人會將拿到的壓歲錢拿來儲蓄、投資、購物。對此，台北市警方在新春期間呼籲，民眾拿到紅包後要當心詐騙集團，小心壓歲錢被人騙走，尤其台北市去年度發生的詐騙案件中，第一名的詐騙手法就是假投資。

北市警指出，打擊詐騙近年來成為警方的重點工作項目，北市警在2025年共攔阻詐騙2525件，阻詐金額達26億5486萬元，設定的警示帳戶共有11470個。雖然警方宣導防詐、強力打詐，更聯合金融機構加強阻詐，但去年度發生在台北市的詐騙案仍有19396件，財損金額高達161億9757萬元。

北市警統計，去年度發生的詐騙案件中，前3大詐欺手法分別為假投資4900件、占25.26%；假網路拍賣3716件、占19.16%；購物詐欺2515件、12.97%。

警界指出，假投資通常會跟假交友手法連結，詐騙集團會潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平台，投放大量詐欺廣告，或是亂槍打鳥胡亂傳訊息，透過噓寒問暖、長期關懷等話術建立信任關係，再誘騙民眾加入「投資群組」，並以偽造獲利截圖、群組成員配合演出等手法，刻意營造「穩賺不賠」的假象，讓民眾誤以為投資真有其事，進而投入資金。

警方呼籲，民眾過年後拿到壓歲錢，千萬要當心這些常見的詐騙手法，尤其投資一定要循正規管道，如有疑問要向警方或165反詐騙專線求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

