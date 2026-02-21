春節「馬上安全」 抓酒駕！台中17天逮215人 34名累犯現形

台中市警方過年期間取締酒駕大執法。（警方提供）

春節酒測強力出擊！台中警方執行「馬上安全」專案，從2月3日至20日短短17天就取締215件酒駕，其中34人為累犯，展現高強度執法決心，警方統計，同步帶動交通事故死傷人數較去年同期減少146人、事故件數下降125件，顯示全天候攔查與高見警率策略已逐步發揮嚇阻效果。

農曆春節期間聚餐飲宴頻繁，不少民眾以為隔夜酒已退，清晨開車上路才發現仍達酒測標準，當場懊悔；市警局指出，過去外界普遍認為酒測多集中在夜間或深夜，但本次專案刻意打破既定印象，依各轄區特性規劃勤務，從清晨通勤到深夜時段皆設攔查點，全天不間斷取締酒（毒）駕，同時針對大型車違規與行人事故熱點加強執法。

交大表示，「馬上安全」專案自2月3日起至3月4日止，啟動後至2月20日止，已經取締215件酒駕，其中有34件還是酒駕累犯，經過強力規劃取締酒駕勤務，馬路上見警率大增之後，今年2月份交通事故較去年同期死傷人數減少146人，發生件數降低125件，顯見中市警推動執法策略，對於降低交通事故已呈現顯著成效。

警方也促請飲酒場所業者善盡社會責任，勸誡顧客切勿酒後駕車，並提供代客叫車、代客駕駛服務，共同遵守交通規則，建立幸福、安全、順暢的交通環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2月3日至20日短短17天就取締215件酒駕，其中34件為累犯。（警方提供）

