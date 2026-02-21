大逆轉！突因「預謀殺妻」遭訴離 鑑定方知愛子竟是小王種

新竹陳女以先生張男在臉書貼利刃照片暗喻計畫殺妻為由，向新竹地院訴請離婚，張男去作親子鑑定後確認孩子竟是小王的種，也反訴提告休妻，新竹地院判准。（情境照）

新竹陳女以先生張男在臉書貼利刃照片暗喻計畫殺妻為由，向新竹地院訴請離婚，沒想到開庭後案情大逆轉，張男說原本親友都認為孩子跟他完全不像，他收到妻子的離婚訴狀後才恍然大悟，去作親子鑑定後確認孩子竟是小王的種，也反訴提告休妻，新竹地院判准。

陳女說，先生張男生活習慣不良又沉迷於打電動，將家庭環境搞得亂七八糟，屢勸不聽，去年2月15日張男在臉書上張貼一把鋒銳利刃照片，並寫「人家送的，找一天試用看看。如果有一天我離開了，請不要太意外，花錢捅了這一刀，這種感覺…我夾在中間也累了該徹底結束。等我把事情處理完，如果還在的話，會找大家聚一聚」等語，造成她與家人精神恐慌，需時刻注意張男行為，晚上睡覺必須鎖門，害怕張男意圖殺妻。因此提告請求休夫。

張男則說，家人發現他與孩子長相毫無相似之處，他在收到妻子離婚訴訟文書後，才去做親子鑑定，確認孩子不是他的，他因此情緒崩潰，陷入憂鬱與焦慮，且嚴重缺牙，牙醫表示此乃因長期處於高度壓力及睡眠不足所致。他憤而訴請休妻並求償50萬元。

法官調查，陳女於婚姻關係存續中，與不明人士外遇生子，所為顯已違反婚姻忠誠義務，嚴重侵蝕動搖婚姻信賴基礎，婚姻已生重大破綻，且先生直到她訴請離婚後始知悉孩子不是自己的，審理期間亦未見夫妻有何良性互動，可見夫妻感情已嚴重破壞，難期復合，婚姻顯已有重大破綻且難認有何回復之希望，判准離婚。且判陳女需賠償先生50萬元。

