私裝監視器拍住戶出入 管委會提告排除侵害勝訴

新竹陳姓男子在自家外牆裝設2個監視器，24小時全天候監控社區住戶出入，管委會提告要他拆除，他卻拒拆，新竹地院法官認為他這麼做已使住戶日常進出活動完全暴露於其掌控下，就算鏡頭未朝向車道出入口，但監視器鏡頭顯可經由控制，任意轉動攝影方向，最後判陳男應全數拆除。

竹市某公寓大廈管理委員會指控，陳男113年5月3日明知未經管委會同意下，擅自在社區共用走道牆壁上方公共空間，裝設2個監視器鏡頭及底座，分別朝C棟後門出入口及地下室出入口拍攝，長期監視住戶生活作出入家門時間等「非公開活動」，故意不法侵害住戶隱私權，管委會依住戶規約及社區監視器調閱管理規定辦法，請被告拆除，被告竟置之不理，管委會只得訴請排除侵害，以保社區全體住戶權益。

陳男則說住家後面常有隨地便溺、敲打窗戶騷擾事件發生。監視鏡頭皆攝以側窗邊並非人行走道，不會侵害其他住戶的隱私權，只有宵小不軌之人才會走過去。

法官認為，大樓外牆構造上具有維持建物安全與外觀視瞻功能，性質上屬全體區分所有權人共有共用部分，不是陳男可單獨自由處分的專有部分。陳男擅自在外牆鑽孔設機，客觀上已妨害全體共有人對該外牆的完整使用。管委會依住戶規約及社區監視器調閱管理規定辦法要求陳男拆除，於法有據。

法官指出，隱私權之保護，不以「私密空間」為限。現代社會中，個人於公共場域的活動資訊（如出入時間、對象），若經他人以機器設備長期、持續錄影監控，將使個人生活作息無所遁形（即資訊拼圖理論），足以對被監控者產生心理壓力，構成對「居住安寧」的侵害。

陳男雖抗辯是為了防盜，然而管委會在該公共空間已有既定監視器，陳男私人架設監視器，24小時連續錄攝車道出入口，已使住戶日常進出活動完全暴露於其掌控下。陳男雖抗辯鏡頭未朝向車道出入口，但監視器鏡頭顯可經由控制，任意轉動攝影方向。最後法官判陳男應拆除2個監視器鏡頭及底座。

