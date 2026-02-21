台東酒醉路倒男跳進警車 開40餘公里、警開2槍車禍被逮

嫌犯撞車（警方提供）

台東一名有酒、毒駕前科葉姓男子酒醉路倒，警方原以為是為民服務前往協助，葉嫌以脫糞為由「屎遁」不想上救護隊擔架，踩過水田一身泥跑掉，想不到警車鑰匙沒拔，葉嫌就此鑽入警車開走，路上狂飆40餘公里、又被警方開2槍，最後與民車對撞才終於被逮。

警方表示，20日晚上9時許，119轉報池上鄉忠孝路與忠仁路口有民眾疑似酒醉路倒，發現是當地年約40歲葉男（酒、毒駕前科）。員警處理期間，葉嫌趁隙進入未熄火之巡邏車駕駛座，於晚上9時49分駕車逃逸遭警方攔截圍捕，該車沿台9線北上行駛，晚上10時40分於台9線初鹿段，與一自小客車碰撞，致葉嫌與對方車內2人受傷送醫，葉嫌肋骨斷了數根受傷送醫。

由警方陳述內容，葉嫌還是開著警車逆向南竄，但從民眾錄影可知，當時葉嫌對著救護人員大喊「等一下！」、「屎要出來了」，錄影民眾竊笑「真的，他屎出來了」。想不到隔了數十分鐘，葉嫌竟獨自穿過滿是泥的水田邁向警車，民眾還大喊「警車有沒有鎖？」、「被開走要寫悔過書」。民眾說著說著，葉嫌就開走警車，又引得民眾大喊「真的開走了！」、「超帥！還記得打方向燈」。

警車被開走後，警方也試著攔截圍捕，但葉嫌一路開了時速破百，以台9線多架測速照相情況，警方表示「應該拍了不少警車照，但不能確定」、「要等同事上班才能統計」。途中還在月眉被派出所員警攔下，葉嫌本假意配合，待警方上前時反而加速逃逸，執勤員警對警車開2槍仍被其逃脫，直到南下約20多公里處葉嫌撞車才停下。

分局表示，本案因員警執行酒醉路倒戒護勤務期間，涉案男子趁隙駕駛巡邏車逃逸，分局深切檢討，同時全面檢討勤務流程與車輛管理機制，強化教育訓練，杜絕類案再發生。

