為送女生金莎巧克力 新竹保全員洩漏6社區住戶個資給房仲

為送女生金莎巧克力，保全員洩漏6社區住戶個資給房仲，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

新竹黃姓保全員蒐集多達6個社區住戶個資，然後傳送給房仲，藉以換取檳榔來嚼，或是拿金莎巧克力送給喜歡的女生，造成住戶個資外流，新竹地院依個人資料保護法將他判刑6月。

法官調查，近年以擔任社區保全為業的黃男，明知民眾姓名、地址、電話號碼，均屬個人資料保護法所規範的個人資料，竟於112年1月下旬至2月2日間，透過不詳管道，蒐集6處社區住戶姓名、地址及電話號碼等個人資料，並以手機翻拍，而後傳送給房仲顏男。（顏男所涉違反個人資料保護法罪嫌，經新竹地檢署檢察官緩起訴處分。）

請繼續往下閱讀...

檢方另指控黃男以每份個資3、400元代價賣給房仲顏男，但黃男否認。顏男於檢察官訊問時說，他都是請黃男吃檳榔，後來黃男跟他要錢的時候，他並沒有給錢，只買檳榔給他吃，或是買金莎巧克力讓黃男送給喜歡的女生，且黃男也聲稱顏男沒有給過他錢。

法官審酌黃男利用擔任社區保全或代班保全機會，非法蒐集、處理、利用個人資料後並提供房仲，造成住戶個人資料外流，法治觀念欠缺，所為實有不該，最後依個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪判刑6月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法