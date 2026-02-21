為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    為送女生金莎巧克力 新竹保全員洩漏6社區住戶個資給房仲

    2026/02/21 08:20 記者蔡彰盛／新竹報導
    為送女生金莎巧克力，保全員洩漏6社區住戶個資給房仲，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    為送女生金莎巧克力，保全員洩漏6社區住戶個資給房仲，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    新竹黃姓保全員蒐集多達6個社區住戶個資，然後傳送給房仲，藉以換取檳榔來嚼，或是拿金莎巧克力送給喜歡的女生，造成住戶個資外流，新竹地院依個人資料保護法將他判刑6月。

    法官調查，近年以擔任社區保全為業的黃男，明知民眾姓名、地址、電話號碼，均屬個人資料保護法所規範的個人資料，竟於112年1月下旬至2月2日間，透過不詳管道，蒐集6處社區住戶姓名、地址及電話號碼等個人資料，並以手機翻拍，而後傳送給房仲顏男。（顏男所涉違反個人資料保護法罪嫌，經新竹地檢署檢察官緩起訴處分。）

    檢方另指控黃男以每份個資3、400元代價賣給房仲顏男，但黃男否認。顏男於檢察官訊問時說，他都是請黃男吃檳榔，後來黃男跟他要錢的時候，他並沒有給錢，只買檳榔給他吃，或是買金莎巧克力讓黃男送給喜歡的女生，且黃男也聲稱顏男沒有給過他錢。

    法官審酌黃男利用擔任社區保全或代班保全機會，非法蒐集、處理、利用個人資料後並提供房仲，造成住戶個人資料外流，法治觀念欠缺，所為實有不該，最後依個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪判刑6月。

    熱門推播