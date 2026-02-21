25年前「天堂」被騙 40歲大叔買手遊帳號又遇詐！春節蒐證反擊

有不少民眾趁年假打電動，不過阿強買了遊戲帳號，卻疑似遭陳姓女賣家詐騙，喚起他童年陰影。示意圖，與本案無關。（記者王捷攝）

阿強（化名）買手遊帳號趁年假玩，卻遭陳姓女賣家疑鑽漏洞一號多賣，喚起他25年前玩「天堂」線上遊戲被騙的童年創傷，因此利用春節期間反蒐證，找出陳女的身分並報案。

​40歲的阿強讀國中時正流行線上遊戲「天堂」，曾與胞弟曾辛苦存零用錢，跟其他玩家買帳號開局，他把帳號練強以後，卻遭到惡劣賣家盜回，當時他求助無門，也不知道能報案，留下童年創傷。

今年除夕，阿強在寶物交易網向一位黃姓男子購買手機遊戲「天命傳說」的帳號。不料遊玩時連續3次遭非法登入並踢出系統。經阿強詢問，黃男才坦承帳號是二手轉賣，並發現第一手賣家陳女，疑把帳號賣出去以後，仍在香港版交易平台持續刊登販售阿強持有的遊戲帳號。

​阿強童年遭騙的回憶湧現，這次決定要反擊，利用春節連假期間，抽絲剝繭找出陳女真實身分，並向警方報案，舉證陳女在2月13日透過通訊軟體以4000元將帳號賣給黃男，卻利用遊戲設計的登入漏洞，重複販售帳號，2月15日更在平台回覆新買家議價，企圖一號多賣。

因交易平台採實名認證，阿強請黃男至賣場留言警告已報警後，陳女才嚇得下架帳號，並傳訊坦承「是我偷雞摸狗，真的很抱歉」。

​除購買帳號花費的7500元，阿強後續遊戲儲值約5000元也受影響，總計損失約1萬2000元，他將自己整理詳細時序表與通訊對話截圖，提供給警方，提出妨害電腦使用及詐欺告訴，並附帶民事求償，警方表示將依法偵辦。

