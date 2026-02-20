竹市頭前溪左岸火燒車成火球 前後車也遭殃

新竹市頭前溪左岸棒壘場今天晚上發生一起火燒車事件，有台自小客車整個燒起來成火球，更波及前後2車，消防救護人員也趕到現場處理。（消防局提供）

新竹市頭前溪左岸棒壘球場旁今晚近6點發生一起火燒車事件，由於整台車輛燒成火球，波及到前後2台車，有民眾見狀將過程錄下來後PO到臉書社群「新竹大小事」並報警處理，警消人員趕到現場，發現年約55歲女子疑有輕生念頭，但見車子燒起來後逃出來，女子意識清楚，已被戒護送醫，同時快速將已成火球狀的自小客車用水噴灌澆熄，隨後也交由警方處理。

有網友晚間運動時發現有台汽車整個燒起來成火球，且疑似車內有人，除趕緊報警救護，也將燒成火球狀的自小客車拍錄下來放到臉書社群上，不少網友都驚呼火勢超猛烈，更波及前後2台車，也請警方趕緊通知車主到場。運動散步民眾也直呼大過年居然在棒壘場發生火燒車，很是驚悚。

新竹市消防局表示，獲報後立即加派車輛到場，共出動3車9人到現場，經了解疑似有女子要輕生，並在車內放瓦斯點燃後，因看到車子整個燒起來，女子趕緊離開車子，但波及前後2台車，共3台汽車。經了解，年約55歲女子意識清楚，疑有精神狀況，無明顯外傷，已由消防救護人員戒護送醫。

