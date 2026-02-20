為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹市頭前溪左岸火燒車成火球 前後車也遭殃

    2026/02/20 23:58 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市頭前溪左岸棒壘場今天晚上發生一起火燒車事件，有台自小客車整個燒起來成火球，更波及前後2車，消防救護人員也趕到現場處理。（消防局提供）

    新竹市頭前溪左岸棒壘場今天晚上發生一起火燒車事件，有台自小客車整個燒起來成火球，更波及前後2車，消防救護人員也趕到現場處理。（消防局提供）

    新竹市頭前溪左岸棒壘球場旁今晚近6點發生一起火燒車事件，由於整台車輛燒成火球，波及到前後2台車，有民眾見狀將過程錄下來後PO到臉書社群「新竹大小事」並報警處理，警消人員趕到現場，發現年約55歲女子疑有輕生念頭，但見車子燒起來後逃出來，女子意識清楚，已被戒護送醫，同時快速將已成火球狀的自小客車用水噴灌澆熄，隨後也交由警方處理。

    有網友晚間運動時發現有台汽車整個燒起來成火球，且疑似車內有人，除趕緊報警救護，也將燒成火球狀的自小客車拍錄下來放到臉書社群上，不少網友都驚呼火勢超猛烈，更波及前後2台車，也請警方趕緊通知車主到場。運動散步民眾也直呼大過年居然在棒壘場發生火燒車，很是驚悚。

    新竹市消防局表示，獲報後立即加派車輛到場，共出動3車9人到現場，經了解疑似有女子要輕生，並在車內放瓦斯點燃後，因看到車子整個燒起來，女子趕緊離開車子，但波及前後2台車，共3台汽車。經了解，年約55歲女子意識清楚，疑有精神狀況，無明顯外傷，已由消防救護人員戒護送醫。

    新竹市頭前溪左岸棒壘場今天晚上發生一起火燒車事件，有台自小客車整個燒起來成火球，更波及前後2車，消防救護人員也趕到現場處理。（消防局提供）

    新竹市頭前溪左岸棒壘場今天晚上發生一起火燒車事件，有台自小客車整個燒起來成火球，更波及前後2車，消防救護人員也趕到現場處理。（消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播