    社會

    毒蟲沒打方向燈靠邊違停 警回馬槍盤查又拒快篩 吞18餘萬元罰單

    2026/02/20 22:56 記者吳仁捷／新北報導
    新北市警海山分局警員回馬槍盤查違停駕駛謝男，一查發現謝男有毒品紀錄，因拒絕唾液快篩檢測，開出拒測等3張共18萬餘元高額罰單，並當場扣車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警海山分局警員回馬槍盤查違停駕駛謝男，一查發現謝男有毒品紀錄，因拒絕唾液快篩檢測，開出拒測等3張共18萬餘元高額罰單，並當場扣車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市海山分局員警大年初四凌晨巡邏途經縣民大道，發現一名男子駕車靠右停車沒打方向燈、也違停，回馬槍返回盤查，發現駕駛謝男神情緊張，一會說是暫停、一會說是找朋友，說法不一，一查發現謝男有毒品紀錄，懷疑他無法安全駕駛，要求進行毒品唾液快篩被拒絕，當場查扣車輛，開出三張共18萬餘元高額罰單。

    海山派出所員警20日凌晨1時20分許，巡邏途經縣民大道及觀光街口，發現一輛轎車停靠路邊過程沒打方向燈，又違規停在紅線區，一分鐘後發現駕駛進入一旁友人家中，警方先駛離，隨後轉回原地盤查。

    員警要告發違停時，33歲謝男上前告知暫停車，查證過程中，員警見謝男神色略顯緊張，又改口來找朋友，一查發現謝男有毒品前科，基於經驗研判，謝男無法安全駕駛，告知要進行毒品唾液快篩檢測但被拒絕。

    警方針對謝男違規行徑，依違反道路交通管理處罰條例第35條第4項，拒絕接受測試檢定，施以18萬元罰鍰，當場移置保管車輛；未依規定使用方向燈部分，依道路交通管理處罰條例第42條，處以1200元罰鍰；違規停車部分：依照道路交通管理處罰條例第56條第1項，處以900元罰鍰；三案共開罰18萬2100元。

    警方另通報新北地檢署值班檢察官，因非現行犯，無強制採驗必要，讓謝男今日凌晨12時30分離去。

