    首頁 > 社會

    國道3號台南段驚傳汽車火災 南消提醒駕駛人落實2重點

    2026/02/20 22:46 記者王俊忠／台南報導
    國道3號北上360公里處昨晚發生1起汽車火災，消防人員到場火速撲滅。（南市消防局第五大隊提供）

    2月19日傍晚6時許，國道3號北上360公里處發生1起汽車火災，台南市府消防局接獲通報後，火速派員馳援，現場濃煙密布，幸在消防人員奮力搶救下，火勢很快就被撲滅，未造成人員傷亡。消防人員提醒民眾駕車出遊，尤須落實車輛設備檢查，若因故障起火，在高速行駛下後果不堪設想。

    南市消防局第五大隊轄區涵蓋國道1號、國道3號及台86線快速道路，均為南部交通核心節點，扮演關鍵樞紐，車流量大，沿途消防分隊警戒不鬆懈，適逢春節連假，交通量大增，任何事故都可能造成嚴重回堵及安全威脅。

    南市消防局長楊宗林對這件汽車火災高度重視並表示，春節期間是返鄉與外出觀光的高峰期，民眾心情愉悅之餘，絕不能掉以輕心。汽車火警往往發生在電路老舊或冷卻系統故障，若在高速行駛下發生意外，後果不堪設想。請市民朋友務必落實『預防勝於搶救』的觀念，開車出遠門前，確實完成車輛健檢，確保全家出入平安，避免樂極生悲。

    南市消防局第五大隊長陳坤宗針對國道行車問題指出，該大隊所轄路段均為交通要道，春節期間救災車輛前往事故地點更具挑戰性，請車輛駕駛人務必做到以下兩點：

    1.落實檢查『5油3水』： 出發前檢查汽油、機油、變速箱油、煞車油、動力方向盤油，以及冷卻水、雨刷水、電瓶水，確保機械零件運作正常；2.切勿疲勞駕駛：長途行車易使專注力下降，請充分休息後再上路。若在國道上發現車輛異常，應冷靜行駛靠邊，並撥打119或1968求救。

    圖
    圖 圖 圖
