永福橋死亡車禍 7旬小黃運將逆向 年輕騎士被撞不治

永福橋新北市永和端今晚驚傳死亡車禍，馬姓計程車司機不明原因，逆向撞上對向的林姓騎士，林男送醫不治，死因及逆向原因，仍待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

連接雙北的永福橋今晚驚傳死亡車禍，一名年輕騎士騎機車上永福橋，遭逆向的計程車撞上，騎士因猛烈撞擊遭撞飛倒地，消防到場時，檢查林男失去生命徵象，到院仍傷重不治，警方對肇事的馬姓計程車司機酒測、毒測，都沒有反應，至於車禍肇因，是否因恍神、疲勞駕駛或高齡駕駛等因素，仍待進一步調查釐清。

新北警察局110今天晚7時許獲報，永福橋新北市永和端往台北市方向，傳出計程車撞擊一輛機車車禍，警方到場，發現70歲馬姓老翁駕駛計程車由台北市往永和方向行駛，不明原因逆向，跨越雙黃線，撞擊由永和往台北市方向騎乘的21歲林男機車。

消防人員到場時，林姓騎士失去呼吸心跳，到院仍回天乏術，家屬接獲噩耗，趕抵醫院，難以接受哀慟不已。警方對馬姓計程車司機酒測、毒測，都沒有酒精反應，車禍肇因不排除恍神、分心等因素釀禍，目前將馬男列為過失致死嫌疑人，進一步釐清逆向原因，死因仍待明日相驗確認。

