為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    少年與高雄輕軌列車擦撞 影響運行逾半小時

    2026/02/20 22:17 記者葛祐豪／高雄報導
    輕軌列車今晚與民眾發生擦撞。（民眾提供）

    輕軌列車今晚與民眾發生擦撞。（民眾提供）

    高雄輕軌今（20）日晚間發生意外，一名柯姓少年徒步穿越行人穿越道，疑未注意輕軌列車經過，不慎與列車發生輕微碰撞，傷者意識清楚送醫；事故發生後，列車立即緊急停車，經確認行人未受傷，車廂內也無旅客受影響，輕軌運行則受影響超過半小時。

    這起事故發生於今晚8時34分，高雄輕軌列車於C12駁二大義站至C13駁二蓬萊站順行方向，行經大勇路口與行人發生輕微擦撞，行控中心通知司機員於8時55分進行清車作業，並啟動局部運轉作業及接駁車作業。直到晚間9點10分，警方蒐證完畢，事故列車移動，全線恢復正常營運。

    警方調查，這名柯姓少年是徒步穿越行人穿越道，疑未注意輕軌列車經過，不慎與列車發生輕微碰撞，傷者意識清楚送醫，確實原因已由警方進一步調查。

    警方指出，柯男行為已涉嫌刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，全案依違反過失妨害舟車行駛安全罪及少年事件處理法等移送偵辦。

    高捷公司呼籲旅客，年節期間，輕軌周邊活動眾多，請行人穿越輕軌軌道時，務必行走於專用的行人穿越道，並且應該遵守交通號誌質疑，避免違規造成事故，影響他人權益及危及自身安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播