少年與高雄輕軌列車擦撞 影響運行逾半小時

輕軌列車今晚與民眾發生擦撞。（民眾提供）

高雄輕軌今（20）日晚間發生意外，一名柯姓少年徒步穿越行人穿越道，疑未注意輕軌列車經過，不慎與列車發生輕微碰撞，傷者意識清楚送醫；事故發生後，列車立即緊急停車，經確認行人未受傷，車廂內也無旅客受影響，輕軌運行則受影響超過半小時。

這起事故發生於今晚8時34分，高雄輕軌列車於C12駁二大義站至C13駁二蓬萊站順行方向，行經大勇路口與行人發生輕微擦撞，行控中心通知司機員於8時55分進行清車作業，並啟動局部運轉作業及接駁車作業。直到晚間9點10分，警方蒐證完畢，事故列車移動，全線恢復正常營運。

請繼續往下閱讀...

警方調查，這名柯姓少年是徒步穿越行人穿越道，疑未注意輕軌列車經過，不慎與列車發生輕微碰撞，傷者意識清楚送醫，確實原因已由警方進一步調查。

警方指出，柯男行為已涉嫌刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，全案依違反過失妨害舟車行駛安全罪及少年事件處理法等移送偵辦。

高捷公司呼籲旅客，年節期間，輕軌周邊活動眾多，請行人穿越輕軌軌道時，務必行走於專用的行人穿越道，並且應該遵守交通號誌質疑，避免違規造成事故，影響他人權益及危及自身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法