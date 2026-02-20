三重箱型車玻璃破1洞 警排除火藥槍追查釐清中

新北市三重一輛廂型車驚傳遭不明物品破壞，造成圓孔狀破壞，警方排除火藥槍械造成，正過濾監視器追查疑犯，釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重一輛廂型車今天傳出疑遭破壞，造成後車窗出現一個圓孔破洞，警方勘驗，排除火藥槍械射擊，初判為空氣驅動的BB槍或爆竹流彈波及導致，正擴大過濾監視器、調閱途經車輛行車紀錄器，釐清疑犯身分，將依毀損罪送辦。

三重警分局今天上午獲報，一名駕駛報案指稱，他將箱型車停在三重鬧區，但開車時發現後座座位散布玻璃碎片，仔細查看赫見左後玻璃車窗遭打破出現直徑約兩公分的圓孔，員警到場勘查，初判為轎車玻璃受損，但現場沒有火藥反應，初判為非火藥、空氣驅動的BB槍，或春節期間，施放的煙火流彈波及所致，現場沒有火藥槍械射擊跡象。

請繼續往下閱讀...

警方初步了解，當事人辯稱近期沒與人結怨或糾紛，目前三重警方受理報案，成立專案小組，正擴大調閱周邊私人監視器及行車紀錄器，積極釐清涉案行為人身分、動機，全案將依毀損罪嫌移送偵辦。

新北市三重一輛廂型車驚傳遭不明物品破壞，造成圓孔狀破壞，警方排除火藥槍械造成，正過濾監視器追查疑犯，釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重一輛廂型車驚傳遭不明物品破壞，造成圓孔狀破壞，警方排除火藥槍械造成，正過濾監視器追查疑犯，釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法