為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    三重箱型車玻璃破1洞 警排除火藥槍追查釐清中

    2026/02/20 22:08 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三重一輛廂型車驚傳遭不明物品破壞，造成圓孔狀破壞，警方排除火藥槍械造成，正過濾監視器追查疑犯，釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一輛廂型車驚傳遭不明物品破壞，造成圓孔狀破壞，警方排除火藥槍械造成，正過濾監視器追查疑犯，釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一輛廂型車今天傳出疑遭破壞，造成後車窗出現一個圓孔破洞，警方勘驗，排除火藥槍械射擊，初判為空氣驅動的BB槍或爆竹流彈波及導致，正擴大過濾監視器、調閱途經車輛行車紀錄器，釐清疑犯身分，將依毀損罪送辦。

    三重警分局今天上午獲報，一名駕駛報案指稱，他將箱型車停在三重鬧區，但開車時發現後座座位散布玻璃碎片，仔細查看赫見左後玻璃車窗遭打破出現直徑約兩公分的圓孔，員警到場勘查，初判為轎車玻璃受損，但現場沒有火藥反應，初判為非火藥、空氣驅動的BB槍，或春節期間，施放的煙火流彈波及所致，現場沒有火藥槍械射擊跡象。

    警方初步了解，當事人辯稱近期沒與人結怨或糾紛，目前三重警方受理報案，成立專案小組，正擴大調閱周邊私人監視器及行車紀錄器，積極釐清涉案行為人身分、動機，全案將依毀損罪嫌移送偵辦。

    新北市三重一輛廂型車驚傳遭不明物品破壞，造成圓孔狀破壞，警方排除火藥槍械造成，正過濾監視器追查疑犯，釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一輛廂型車驚傳遭不明物品破壞，造成圓孔狀破壞，警方排除火藥槍械造成，正過濾監視器追查疑犯，釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一輛廂型車驚傳遭不明物品破壞，造成圓孔狀破壞，警方排除火藥槍械造成，正過濾監視器追查疑犯，釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一輛廂型車驚傳遭不明物品破壞，造成圓孔狀破壞，警方排除火藥槍械造成，正過濾監視器追查疑犯，釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播