新店健身房搏眼球？ 春節當街2樓跳下吞罰單

新北市新店一處公寓二樓，過年傳出有人從二樓跳下，嚇壞路人；警方到場釐清為健身房疑為搏眼球，春節拍攝從二樓飛下去危險影片搏眼球，警方開罰告誡約制。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新店一處公寓二樓春節傳出多名男子以高空跳水後空翻、直衝而下等方式，從2樓樓梯間往下跳至一樓，一樓地面已由同伴鋪好床墊緩衝，但幾次跳落床墊時，疑緩衝不足，仍疼痛許久才起身，引起民眾關切拍攝PO網路，警方獲報到場關切，同步由網路巡邏發現這間健身房拍攝主題為「過年特別節目，從二樓飛下來…」影片，畫面中還註明健身房名稱，疑為在網路上搏眼球，警方當場告誡，並依違反道安條例開罰，同時啟動第三方警政，公安小組將啟動稽查，前往了解有無公安疑慮。

新店民權街大年初三驚傳幾名年輕人在民權街一處公寓二樓，以高空跳水後空翻、直接衝下等方式，從二樓樓梯間跳下或衝出，令目睹路人大吃一驚，替他們捏把冷汗之際，發現墜落的地面已有同夥鋪好床墊，但跳落的男子仍表情痛苦，類似危險行徑引起民眾疑慮，網友也上網質疑「昨天誰也有看到他們在這樣玩？新北市新店區民權路**號*樓這邊… 」；途經路人擔心發生意外報案。

新店警分局員警獲報除派員了解，也上網搜尋，發現案發處為一處健身房，拍攝者也將從二樓跳下影片PO網，還註明健身房店名，搏眼球意味十足。

新店警分局獲報，初步研判暫無違反社維法情事，交通組分析後，認定在要道嬉遊、阻礙交通，另在道路置放妨礙交通物品，依兩法條開罰，最高處以1700元罰鍰，到場員警也向告誡開罰。

