燒金紙釀禍？台南歸仁民宅大火毀4車 1男輕灼傷、1女嗆傷送醫

失火戶附近居民協助消防人員佈水線滅火。（民眾提供）

台南市歸仁區保興一街1處4樓透天民宅，於今（20）日下午5點多驚傳失火，消防局119獲報得知是汽車等車輛起火，現場竄出熊熊火舌與濃煙，先抵達的消防員請求支援，同時在附近居民協助下射水滅火，火勢約在半小時後就被撲滅，但失火戶1對50多歲的男女住戶逃出，男子有輕微灼傷、女子嗆傷，都被送醫治療，幸無生命危險；起火原因由消防局進一步鑑識調查。

消防局119勤務中心接獲報案後，先後派遣轄區與附近多個分隊16輛各式消防車、35名消防員到場搶救，消防員到場見該住宅的1樓前方車庫有火舌與濃煙不斷竄出，即佈水線射水灌救，火勢在傍晚近6點許被撲滅。消防員檢視1樓車庫內2輛汽車與2輛電動機車失火燃燒，燃燒面積約25平方公尺。

所幸失火戶內人員都有逃出，1名56歲的姚姓男子額頭有0.5%二度灼傷、另名53歲的龍姓女子疑有吸入性嗆傷、鼻內有碳粒，都由救護車送到新樓醫院檢查與治療。​現場還救出1隻小狗，但已奄奄一息，飼主在現場痛哭、隨即將毛孩送醫搶救。

對於失火原因，地方里長說住戶今天疑有「請神、燒金紙」的情形，是否是金紙爐火的火星不慎引燃車庫內的車輛釀災？消防局強調仍須由火調人員進一步鑑識調查、釐清起火原因；後續會由轄區分隊對失火戶做防火宣導，提醒民眾用火務必遠離易燃物，並做好防護與看顧。

消防人員射水滅火。（民眾提供）

