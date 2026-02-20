造謠宜縣2警無故將美女上銬搔癢胸部3小時 男判罰鍰3千元

宜縣林姓男子上網謠傳2名好色警察將美女逮捕上銬後觸摸敏感部位，被宜蘭地院處罰鍰3000元。（記者江志雄攝）

宜蘭縣一名脆友發文，直指2名好色警察將無辜美女逮捕上銬，帶到一間廢棄房屋銬在鋼管上，在美女胸部搔癢、摸屁股、摸大腿長達3小時以上，內容曝光引發軒然大波。貼文造謠的林姓男子發現闖禍後自首，被宜蘭地院處罰鍰3000元。

這名30多歲林姓男子，1月7日在社群平台Threads（脆）發文指出，「民國115年有一個案例，宜蘭縣政府警察局羅東分局順安派出所二位好色嬉鬧警察，駕駛警車在順安國小校門口附近看到一位美女，利用職權將無辜美女依涉嫌妨害名譽罪上銬，載往冬山鄉中山休閒農業區一間廢棄房屋，把美女銬在鋼管上，然後持黑布條、膠帶將她的雙眼矇住、嘴巴貼上」。

文中又說，「二名警察在美女胸部上搔癢、耳朵吹氣及吹口哨、摸屁股、摸大腿長達3小時以上，過幾天後有民眾檢舉到警政署，督察人員到順安派出所處理，依性騷擾防治法移送宜蘭地檢署法辦」。文章PO上30分鐘後刪文，但因描述聳動，引起外界議論。

案發後不久，貼文的林男主動自首，他在警詢時坦承貼文所示內容為不實訊息，全案依違反社會秩序維護法移送審理。宜蘭地院承審法官認為，林男PO出訊息內容，可能使人誤信為真，影響對警察機關的信賴及正常運作，損及公共安寧，已違反社維護第63條第1項第5款所定散佈謠言，足以影響公共安寧之行為，應依法論處。

法官考量主動自首，依法減輕其處罰，林男散佈謠言，足以影響公共安寧，裁定處罰鍰3000元。可抗告。

