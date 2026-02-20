爆胎也要逃！偷車賊酒駕肇事闖入中山高 底盤磨地冒火嚇壞後車

失竊休旅車左前輪脫落，竊嫌仍拒停受檢，最終無法行駛停在國道一號路肩。（國道公路警察局提供）

國道一號南下桃園市楊梅路段今（20）日下午發生驚險警匪追逐事件，一輛失竊休旅車在新北市林口區肇事逃逸駛入國道一號往南逃逸，國道警察接獲通報發現該車行至南向52公里桃園路段，通知線上巡邏車攔查並以擴音器示意停車受檢，然而該車因左前輪爆胎脫落、底盤摩擦路面冒出大量火花，吳姓駕駛拒不停車、強行開到南向79.3公里因無法繼續行駛，於外側車道停下仍拒不下車，員警拔槍警戒、強制打開車門逮人；吳男酒測超標，警方依竊盜、公共危險罪嫌究辦。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，警方於今天下午2點12分接獲林口警分局勤務指揮中心通報，指一輛鈴木休旅車在林口文化派出所轄內涉嫌肇事逃逸，從林口B交流道進入國道一號往南逃逸，且該車為尚未報案的失竊車輛。

國道警察第一大隊通知交控中心查看CCTV畫面，發現該休旅車行經南向52公里桃園路段，立即通報線上巡邏車前往攔查，隨後於南向70公里楊梅路段發現該車，員警以擴音器示意該車停車受檢，該車吳姓駕駛仍持續行駛、不願配合停車，且因該車左前輪爆胎脫落，車輛底盤與路面摩擦產生大量火花，嚇壞後方車流駕駛與乘客。

為避免危險，員警從警車兩側伸出指揮棒管制後方車流，並持續尾隨該車，該車行至國一道南向79.3公里處因無法繼續行駛，於外側車道停下，員警立即下車拔槍警戒，並喝令57歲吳姓男駕駛下車受檢，吳男拒不下車，員警隨即強制打開車門將吳男帶下車，依現行犯逮捕帶回偵辦。

警方說，吳男酒測值超標，涉犯公共危險罪，另涉竊盜罪，後續依法偵辦並移送新竹地檢署；吳男涉嫌肇事逃逸部分另由林口警分局偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

失竊休旅車左前輪脫落，最終無法行駛停在國道一號路肩，員警管制後方車流。（國道公路警察局提供）

失竊休旅車左前輪脫落，最終無法行駛停在國道一號路肩，員警強制逮捕吳姓竊嫌。（國道公路警察局提供）

