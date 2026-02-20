遠洋漁船印尼船工昏迷 海巡500浬馳援接力後送就醫

巡護八號施放小艇，接駁病患。（海巡署提供）

新春期間民眾闔家團圓，海巡署艦艇卻忙著救援任務！一艘琉球籍鮪延繩釣漁船於東港東南方528浬海域作業時，船上一名印尼籍漁工突然昏迷，海巡署艦艇500浬惡浪馳援，透過接力方式，今（20）日凌晨終於將病患送返後壁湖漁港，轉送恆春旅遊醫院就醫，完成500浬救援任務。

海巡署艦隊分署於大年初一（17日）晚間接獲通報，一艘琉球籍鮪延繩釣漁船於東港東南方528浬海域作業時，船上1名印尼籍漁工突發昏迷，經醫師遠距評估有立即就醫需求，船方請求海巡協助。

海巡署立即調派直屬船隊「巡護八號」趕往，為爭取黃金救援時間，巡護八號採與該船對開方式航行，雙方同步縮短距離，以加速會合時程。

19日上午9時許，「巡護八號」與該船於鵝鑾鼻東南方187浬會合，因現場海象不佳、風力達6至7級、陣風9級，考量人員安全仍無法接駁傷患，戒護至較平穩海域再行接援。19日下午2時許，海象轉趨穩定，「巡護八號」把握時機施放小艇，成功將病患安全接駁上艦，隨即航返屏東海域。

為救援時效，今（20）日凌晨3時許，巡護八號再與恆春海巡隊PP-3550艇，於鵝鑾鼻外海完成第二階段轉接，由3550艇緊急將病患送返後壁湖漁港，交救護車轉送恆春旅遊醫院就醫，完成500浬救援任務。

海巡署艦隊分署表示，本案自接獲通報至完成後送，歷經數百浬晝夜接力，在遠洋海域審慎評估海象與勤務風險，分階段安全完成接援，展現海巡同仁面對緊急醫療案件的專業判斷與執行能力。

海巡署艦艇500浬惡浪馳援，搶救印尼籍漁工（右）。（海巡署提供）

