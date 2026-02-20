持刀割傷醫師、護理師 思覺失調男判刑1年4月強制治療3年

患有思覺失調症的高姓男子涉持美工刀揮舞割傷造訪治療的醫師與居家護理師，台南地院依兩個傷害罪合併判他一年四月徒刑、並須在服刑前接受三年治療監護。（資料照，記者王俊忠攝）

嘉南療養院1位醫師與1位居家護理師於2025年3月到台南1位患有思覺失調症的高姓男子住家，要為高施打長效針。高男涉拿大型美工刀連續揮舞、割劃傷來訪的醫師與護理師，幸未重創。台南地院查明高男犯行、以他行為時精神障礙、辨識力降低減刑，對其犯兩傷害罪合併判刑1年4月、並在服刑前須接受醫療監護3年。

判決指出，患有嚴重思覺失調症的高姓男子，經衛福部嘉南療養院向衛福部申請審查許可對其做強制社區治療與延長強制社區治療。嘉療1位醫師與該院1位居家護理師偕同當地衛生所護理師，於2025年3月13日上午9時許到高男的住處，欲為高男施打長效針。

高男家裡僱請的外籍看護開門讓醫師與護理師進入，並呼叫人在2樓的高男下樓，高男竟然拿大型美工刀從2樓衝下來、先朝醫師左臉揮舞1刀，造成醫師左臉約8公分的切割傷。同行的嘉療護理師上前推開高男並予以阻擋。

高男反持美工刀對嘉療護理師揮舞，造成護理師左前臂8公分切割傷、右頸部與右前臂表淺的切割傷，護理師因此跌倒在地、同時間並對高男呼喊「冷靜」，高男才罷手。後來高被檢方起訴。

訊時，高男辯稱質疑受害醫師與護理師的身分、並強調自己沒生病，強制治療審查會已多次透過思想傳輸機通知不必對他治療，但他們卻一直私闖民宅騷擾他，才會有上述舉動，要讓他們知難而退，並主張自己是正當防衛。

案發後，高男被送到高雄1家醫院安置，該醫院也診斷高罹患思覺失調症。合議庭認為高男空言自己沒有生病、不必再做治療，都是無稽之談；法官查明高男是主動攻擊醫師，並非被迫採取防衛手段，他對醫師與護理師先後傷害犯行，應論兩個傷害罪。

合議庭考量高男過去有多次暴力攻擊與威脅行為、罹病後未就業、家庭經濟與行為時辨識力降低等情狀，依兩個傷害罪各判他1年與7月徒刑，合併應執行1年4月刑期、並在服刑前須進入相當處所治療監護3年，此案還可上訴。

