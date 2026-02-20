台東同時2山難 空勤直升機「高乘載」一趟載回2人

男子被送下機。（消防局提供）

春節連假部分國道實施高乘載管制，但台東今天也出現一種「高乘載」，消防局同時接獲2起報案，空勤直升機一次勤務接回2名不同地點的山難傷患，分別在嘉明湖、小鬼湖吊掛救出一位腹痛男性、一名腳踝扭傷女性後返回市區，兩人送醫後均無生命危險。

今早6時54分，台東縣消防局獲報，一名48歲女性於知本林道上，近大小鬼湖，因腳受傷無法行走後，電話通訊中斷，回撥打不通。消防局先是派遣台東大隊及特搜分隊山域專責隊前往，後申請直升機協助吊掛及通報消防署。

緊接著近7時許又獲通報，嘉明湖避難山屋傳來求助電話，一名31歲男性腹痛難耐，同時併發抽搐，警消本先派遣利稻分隊及利稻山域專責隊前往，以陸面接駁救援，但現場山屋管理員表示患者肚子疼痛無法行走，後改由直昇機後送。

2起案件獲准以空勤後送傷患，直升機接近早上10時起飛、10時10分到達目標區嘉明湖避難山屋後高低空偵查，10時13分先吊掛腹痛男子，10時18分完成、患者上機，接著直昇機再定向小鬼湖，10時38分抵達，直至10時45分發現並開始吊掛，於10時49分完成作業、傷者上機，飛返台東。所幸2人皆無生命危險，目前皆已在醫院救治中。

女子因腳踝拉傷，在大小鬼湖上機，與嘉明湖避難山屋患者同時搭機後送。（消防局提供）

