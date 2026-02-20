大年初四北車商圈湧人潮 忠西所前進百貨設置「機動派出所」

中正第一分局忠孝西路派出所前進新光三越，設置「機動派出所」。（記者陳彩玲翻攝）

農曆大年初四，台北車站前商圈湧入大量人潮，中正第一分局忠孝西路派出所前進新光三越，設置「機動派出所」，現場有員警坐鎮，執行防詐、防竊宣導與商圈安全維護，讓民眾「安心逛街、放心迎春」。

忠西所長賴何杰表示，春節前夕是詐騙與扒竊高峰期，透過宣導「馬上識詐、馬上守財」，讓民眾提高警覺；此外，春節期間親友齊聚一堂，難免會飲酒助興，提醒民眾遵守「酒後不上馬」，除禁止酒後駕車（動力交通工具），駕駛腳踏車亦屬違法行為，歡喜聚餐之餘，務必保障自身與他人用路安全。

請繼續往下閱讀...

另一方面，忠西所也和新光三越百貨合作，利用集會時間，向百貨員工宣導，配合警察機關推動「115年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，除加強轄區新光三越人潮聚集處所巡守密度、落實安全維護外，更把防詐宣導列為重點任務。

賴何杰指出，今年度1月份累計財損共新台幣70億餘元，按詐欺受理件數排序，前3名分別為「網路購物詐騙」、「假投資」、及「假交友（投資詐騙）」等；若以財損金額計算，則以假投資詐騙居首，佔總財損近5成，約33億餘元，其次為假交友投資「養套殺」、假冒機構（檢警），以及中獎購物節詐騙。

2026年詐騙更結合AI與即時化技術，包括AI深偽視訊冒充親友，誘導APP授權轉帳、「快閃」詐騙網站及假買家反向詐騙，手法更為精密，導致財損迅速增加，對此警方除設置機動派出所加強宣導外，亦利用巡守時機主動向民眾說明詐騙案例與防詐關鍵，以強化及時提醒效果。

中正第一分局呼籲，「家庭密語防深偽，不點連結守荷包」，民眾可建立的通關密語，堅持不點不明連結，凡遇要求金錢、個資或操作ATM或網銀，以及稱保證獲利、繳納保證金、監管帳戶、緊急匯款、偵查不公開等關鍵字，很可能都是詐騙，一律先掛斷並撥打警政署防詐165專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

忠西所長賴何杰（右）向民眾宣導詐騙手法日新月異，若懷疑遇到詐騙，可撥打165專線。（記者陳彩玲翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法