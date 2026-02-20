國際地標成大型車宿場域 爆竹垃圾遭焚凌晨火警

隨處可見路邊的爆竹垃圾。（記者劉人瑋攝）

台東市區新年期間停車位難求，以往國際地標在連假期間也成停車場，如今狀況更甚，多數空地幾已停滿，不只停放空車，不少民眾在此車宿迎接新年期間曙光，只是垃圾與燃放爆竹問題也增加，成堆的爆竹垃圾遭人縱火焚燒施放濃煙與氣味，凌晨還由警消出動撲滅。

雖台東縣府早一步都制定好燃放爆竹相關規定，也提早宣布，但違規情事仍偶可聞，更誇張的不只亂丟垃圾，還就地焚燒。今凌晨1時許，警消獲報國際地標發生火警，到場後即發現3堆燃放爆竹遺留的垃圾正在悶燒並產生濃煙及氣味。

警消到場立即撲滅火源，但有別以往因天氣寒冷、民眾焚燒漂流木取暖造成火警，這次則是取樂留下大批垃圾還縱火焚燒。警消表示，研判應是人為縱火，「3堆垃圾尚有距離還同時起火，刻意為之的可能極高」。

不只是夜間燃放爆竹，國際地標入夜成車宿地點，處處可見民眾展開露營車、擺放設備把酒言歡，深夜就成大型停車場。警、消及附近居民表示，不少人是附近民宿房客將車停放於此，有人則是直接睡車上想「迎接新年曙光」。但究竟附近的垃圾問題是否為車宿、停車民眾製造，因無人維護、看管也無法查證。

凱旋飯店集團董事長李數奼表示，自己飯店備足停車位，這些車輛可能是附近民宿房客，市區還有大飯店租用商校空地再由接駁車將房客送回飯店，可見停車位在旺季的需求之大。

觀光發展處長卜敏正表示，國際地標未有車宿相關規定，也未禁止燃放爆竹，目前僅有針對污染開罰。觀光處雖說如此，這一切還需有人前往稽查。

台東縣環保局說明，已依噪音管制法公告相關限制時段與區域，違者開罰，施放後遺留的炮屑與紙盒應由施放者自行清理並交由清潔隊清運，如隨意棄置，可依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。

不少空地停上車輛，其中開著露營車，或拖車前來車宿者數量不少。（記者劉人瑋攝）

警義消到場時，垃圾也在大火中幾乎迅速被燒光，留下濃厚氣味和未消散的煙霧。（記者劉人瑋攝）

