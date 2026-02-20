天鵝船翻了「穿救生衣反而不利脫困」？ 專家：沒穿傷亡比例更高

花蓮鯉魚潭天鵝船翻船意外，凸顯被長期忽視的快艇、無動力小船共用水域的問題。（警方提供）

花蓮鯉魚潭天鵝船發生翻覆意外，造成9歲童雖然有穿救生衣卻仍不幸溺斃，有網友認為，穿救生衣卻被翻覆的小艇蓋住很恐怖，因救生衣有浮力會一直往上頂，反而不利脫困。東華大學體育中心專任教師朱文正認為，台灣多數民眾水性不太好，若沒穿救生衣事故傷亡比例會更高，救生衣仍屬必要。

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆，勾起台灣人在水域活動上碰到的各種恐怖經驗，網友說，他在鯉魚潭划龍舟「碰到快艇造浪」，差點12人全部翻船，還好手上有槳可以壓；也有秀姑巒溪泛舟遊客回憶自己被翻船後的橡皮艇覆蓋受困，他身上有救生衣，但在水中已經上下左右分不清楚，喝了好幾口水、手機也毀了，還好被救生員拉出，但自此以後對水上活動產生陰影。

花蓮縣救生協會榮譽理事長、花蓮消防局義消第二大隊總幹事朱文正說，在水域意外救援最怕碰到翻船，有人被覆蓋在船隻下方，包括腳踏船、泛舟活動都會發生，因為身上有救生衣的浮力，造成人往上頂到船，脫困比較危險，但如果水性不好不會游泳，也無法脫救生衣游出脫困，通常需要靠外力幫忙。

他說，這種天鵝船體淺，如果會游泳，發現小孩子不見了，第一時間趕快閉氣、把救生衣脫下拉在手上，再游入船下方把小孩子硬拉出來；但從民眾提供的影片看到，第一時間可能大人也嚇壞了、不知怎麼處理。

朱文正認為，鯉魚潭的非動力、動力船隻行駛因為有共用區，因此天鵝船、獨木舟等無動力小船的人員乘坐，必須要注意船隻重心有無左右平衡，如果船隻負載左右重心不穩，較容易與湧浪發生共振、船身左右晃動繼而翻船，因此人員乘坐比例要嚴格執行。

他也建議，鯉魚潭在快艇的部分，實施更嚴格的分區是有必要的，可以讓湧浪對非動力腳踏船的影響降到最低，加上業者在遊客租借乘坐前，給予詳盡的安全教育，才能避免不幸再度發生。

