國中小3天後開學 北市將動用逾百警力疏導交通

因應開學日，台北市交通警察大隊計畫，將派遣員警執行交通疏導。（記者陳彩玲攝）

農曆春節連假即將邁入尾聲，3天後是迎接國中、小開學日，台北市交通警察大隊已未雨綢繆，編排143處交通疏導崗位，動用160餘名警力，查報路況、取締違停車輛，呼籲家長切勿違規、併排停車。

台北市交通警察大隊表示，2月23日為本市中、小學114學年度第2學期開學日，上午7時30分前、後為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，針對轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務。

請繼續往下閱讀...

目前計畫將派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，總計編排交通疏導崗位143處，並動用警力161名、義交3名。台北市政府警察局呼籲，家長如需駕車接送學童，請提早出門以免人、車擁擠耽誤時間。

此外，台北市交通警察大隊提醒，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，並隨時收聽警察廣播電台路況報導，遇車多或局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警指揮、疏導，共同維護交通順暢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法