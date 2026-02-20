為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國中小3天後開學 北市將動用逾百警力疏導交通

    2026/02/20 12:48 記者陳彩玲／台北報導
    因應開學日，台北市交通警察大隊計畫，將派遣員警執行交通疏導。（記者陳彩玲攝）

    因應開學日，台北市交通警察大隊計畫，將派遣員警執行交通疏導。（記者陳彩玲攝）

    農曆春節連假即將邁入尾聲，3天後是迎接國中、小開學日，台北市交通警察大隊已未雨綢繆，編排143處交通疏導崗位，動用160餘名警力，查報路況、取締違停車輛，呼籲家長切勿違規、併排停車。

    台北市交通警察大隊表示，2月23日為本市中、小學114學年度第2學期開學日，上午7時30分前、後為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，針對轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務。

    目前計畫將派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，總計編排交通疏導崗位143處，並動用警力161名、義交3名。台北市政府警察局呼籲，家長如需駕車接送學童，請提早出門以免人、車擁擠耽誤時間。

    此外，台北市交通警察大隊提醒，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，並隨時收聽警察廣播電台路況報導，遇車多或局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警指揮、疏導，共同維護交通順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播