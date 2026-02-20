桃市議員黃瓊慧服務處賴蕭春聯初一遭割毀 警速逮涉案阿北送辦

郭姓男子犯案後又折返將另張春聯上的賴清德、蕭美琴名字挖除。（黃瓊慧提供）

桃園市議員黃瓊慧服務處於2月17日（大年初一）上午近8點遭到一名男子將貼在門口的總統賴清德、副總統蕭美琴聯名春聯持刀割破，對方離去不久後，折返又將另一張春聯上的賴、蕭名字挖掉，黃瓊慧直斥行為人「真的很惡意，已經報警處理」；桃園警分局今（20）日表示，昨天接獲報案後立即追查，迅速將涉案的68歲郭姓男子查緝到案，訊後依毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園市議員黃瓊慧昨（19）日在社群發文並po出影片，影片顯示，2月17日（初一）上午7點55分，一名男子先在他服務處門口張貼的春聯上割2刀，不久後折返又將另一張春聯上的總統賴清德、副總統蕭美琴的名字挖掉；貼文引起眾多網友傻眼，有網友直說「他很老了，請不要放過他」、「這個阿伯太過分了吧」、「大過年的，千萬不要放過他」、「還自帶刀具，預謀犯案，請不要放過，讓他開春大吉」。

桃園警分局表示，昨天接獲黃瓊慧助理報案後立即展開追查，經調閱周邊監視器，鎖定犯嫌特徵及逃逸方向，迅速掌握涉嫌人郭姓男子並查緝到案，因非現行犯，警方訊後依毀損罪嫌將他函送檢方偵辦。警方呼籲民眾，任何蓄意毀損等破壞行為，警方都會嚴正執法、絕不寬貸，提醒民眾切勿以身試法。

郭姓男子持小刀割破桃園市議員黃瓊惠服務處門口的賴清德、蕭美琴聯名春聯。（黃瓊慧提供）

大年初一就遇到春聯被蓄意破壞，黃瓊慧相當無奈。（黃瓊慧提供）

