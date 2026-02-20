9旬翁低溫獨自坐臥街頭 萬華警「逐戶詢問」助返家

9旬老翁疑似走失，警協助返家。（記者陳彩玲翻攝）

台北市萬華區日前1名9旬陳姓老翁疑似走失，獨自倚靠在巷弄內牆邊，警方獲報後，立即到場協助，經一一訪查，最終成功幫助老翁找到回家的路，萬華分局華江派出所呼籲，若長者有失智或易走失情形，可申請「愛心手鍊」，或在衣服內側繡上名字與聯絡電話。

據了解，日前有民眾經過巷弄，發現老翁獨自坐臥在牆邊，甚至不斷發抖，立即報請警方協助。華江派出所所長王竺榆、警員吳東霖及警專實習生鄭䔶容、洪偉哲到場後，發現陳男身上僅穿著1件單薄外套，趕緊將老翁帶上警車。

由於老翁身上未攜帶任何身分證件，在警方多次詢問下，僅能透過微弱的聲音聽到「長勝街XX巷」，隨即於長順街巷內，逐戶詢問附近住戶是否認得陳男，經一番訪查，終於知悉老翁住處，成功將其護送返家。

萬華分局呼籲，近日氣溫變化大，家中有高齡長者應多加留意動向，若長者有失智或易走失情形，除了申請「愛心手鍊」，也可在衣服內側繡上名字與聯絡電話，警方將持續守護鄰里安全。

華江所所長王竺榆（右）、警專實習生鄭䔶容（中）、洪偉哲（左），助老翁返家。（記者陳彩玲翻攝）

