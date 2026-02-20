為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    9旬翁低溫獨自坐臥街頭 萬華警「逐戶詢問」助返家

    2026/02/20 12:35 記者陳彩玲／台北報導
    9旬老翁疑似走失，警協助返家。（記者陳彩玲翻攝）

    9旬老翁疑似走失，警協助返家。（記者陳彩玲翻攝）

    台北市萬華區日前1名9旬陳姓老翁疑似走失，獨自倚靠在巷弄內牆邊，警方獲報後，立即到場協助，經一一訪查，最終成功幫助老翁找到回家的路，萬華分局華江派出所呼籲，若長者有失智或易走失情形，可申請「愛心手鍊」，或在衣服內側繡上名字與聯絡電話。

    據了解，日前有民眾經過巷弄，發現老翁獨自坐臥在牆邊，甚至不斷發抖，立即報請警方協助。華江派出所所長王竺榆、警員吳東霖及警專實習生鄭䔶容、洪偉哲到場後，發現陳男身上僅穿著1件單薄外套，趕緊將老翁帶上警車。

    由於老翁身上未攜帶任何身分證件，在警方多次詢問下，僅能透過微弱的聲音聽到「長勝街XX巷」，隨即於長順街巷內，逐戶詢問附近住戶是否認得陳男，經一番訪查，終於知悉老翁住處，成功將其護送返家。

    萬華分局呼籲，近日氣溫變化大，家中有高齡長者應多加留意動向，若長者有失智或易走失情形，除了申請「愛心手鍊」，也可在衣服內側繡上名字與聯絡電話，警方將持續守護鄰里安全。

    華江所所長王竺榆（右）、警專實習生鄭䔶容（中）、洪偉哲（左），助老翁返家。（記者陳彩玲翻攝）

    華江所所長王竺榆（右）、警專實習生鄭䔶容（中）、洪偉哲（左），助老翁返家。（記者陳彩玲翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播