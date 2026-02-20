年假北上遊平溪慘遇胎壓不足寸步難行 瑞芳暖警出手救援

警方發現邱男胎壓不足受困平溪，立刻出手救援。（記者吳昇儒翻攝）

高雄一名邱姓男子與家人趁著春節連假北上到平溪地區遊玩，未料昨天上午9時許，行經石底橋附近時，發現車輛出現異狀，行駛困難，緊急停車查看，發現胎壓嚴重不足，但適逢年假期間難以求援。所幸，平溪派出所長謝承軒碰巧駕車巡邏經過，見邱男站在路旁主動向前關心，得知狀況後，請同仁協助打氣救援，讓邱男能安全返家。

新北市警瑞芳分局平溪派出所長謝承軒當時正在執行勤務，發現邱男頻頻在車旁打電話，便詢問其狀況。後來得知，其胎壓嚴重不足，貿然下山，恐發生危險，加上連假期間山區道路救援不易聯繫，周邊也找不到修車廠可即時協助，且人生地不熟，不知如何是好。

請繼續往下閱讀...

謝所長便向邱男表示：「別緊張，我們來處理！」第一時間呼叫警員邱顯能拿巡邏車上的電動打氣設備檢測胎壓，確認為右前輪胎壓不足，當場協助補足胎壓，並仔細檢視輪胎狀況，確認恢復正常、安全可行駛後，才讓邱男重新上路。

新北市瑞芳警分局表示，春節連假期間除強化治安維護、交通疏導及金融機構巡守外，也持續秉持「為民服務」精神，民眾不分來自何處，只要在轄區遇到困難，警方都會在第一時間伸出援手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法