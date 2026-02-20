為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    包包佔位遭摸走6萬愛馬仕皮夾 北市警調監視器火速逮人

    2026/02/20 11:59 記者陳彩玲／台北報導
    劉姓女子趁四下無人，偷走6萬元愛馬仕皮夾。（記者陳彩玲翻攝）

    劉姓女子趁四下無人，偷走6萬元愛馬仕皮夾。（記者陳彩玲翻攝）

    台北市中正區某知名連鎖咖啡店爆竊案，有民眾將包包留在位子上「佔位」，排隊購買咖啡，未料，包裡價值6萬元的愛馬仕皮夾被摸走，憤而報警，警方調閱監視器，鎖定咖啡廳的劉姓女常客。數日後，警方得知劉女再度返回店裡消費，立即前往逮捕，詢後依竊盜罪嫌移送北檢偵辦。

    據了解，被害人當時把包包留在位子上，是為了佔位，也相信不會有人敢任意翻動，沒想到，劉女經過時心生歹念，趁四下無人之際，迅速拉開包包拉鍊，偷走裏頭價值6萬元的愛馬仕皮夾，直到被害人回位，才驚覺皮夾和裡頭數千元的現金已不翼而飛，立即向附近派出所報案。

    警方獲報後，立即成立專案小組，調閱店家以及沿線監視器，連日過濾海量影像，鎖定時常到咖啡廳消費的劉女涉有重嫌，在警方長期監控下，得知劉女日前再度現身於同一家門市消費，火速派員到場將劉女逮捕歸案，詢後依竊盜罪嫌移送北檢偵辦。

    中正第二分局呼籲，民眾享受悠閒時光之餘，要注意隨身財物安全，另為防制重大案件發生，針對人潮聚集（年貨大街）、交通樞紐、捷運站、地下街及財物匯集處所，中正二分局亦提升巡邏密度與警力部署，提高見警率，遇案即時啟動預防應變機制，安定民心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播