包包佔位遭摸走6萬愛馬仕皮夾 北市警調監視器火速逮人

劉姓女子趁四下無人，偷走6萬元愛馬仕皮夾。（記者陳彩玲翻攝）

台北市中正區某知名連鎖咖啡店爆竊案，有民眾將包包留在位子上「佔位」，排隊購買咖啡，未料，包裡價值6萬元的愛馬仕皮夾被摸走，憤而報警，警方調閱監視器，鎖定咖啡廳的劉姓女常客。數日後，警方得知劉女再度返回店裡消費，立即前往逮捕，詢後依竊盜罪嫌移送北檢偵辦。

據了解，被害人當時把包包留在位子上，是為了佔位，也相信不會有人敢任意翻動，沒想到，劉女經過時心生歹念，趁四下無人之際，迅速拉開包包拉鍊，偷走裏頭價值6萬元的愛馬仕皮夾，直到被害人回位，才驚覺皮夾和裡頭數千元的現金已不翼而飛，立即向附近派出所報案。

警方獲報後，立即成立專案小組，調閱店家以及沿線監視器，連日過濾海量影像，鎖定時常到咖啡廳消費的劉女涉有重嫌，在警方長期監控下，得知劉女日前再度現身於同一家門市消費，火速派員到場將劉女逮捕歸案，詢後依竊盜罪嫌移送北檢偵辦。

中正第二分局呼籲，民眾享受悠閒時光之餘，要注意隨身財物安全，另為防制重大案件發生，針對人潮聚集（年貨大街）、交通樞紐、捷運站、地下街及財物匯集處所，中正二分局亦提升巡邏密度與警力部署，提高見警率，遇案即時啟動預防應變機制，安定民心。

