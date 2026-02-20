遊客批鯉魚潭「快艇橫衝直撞」造成天鵝船翻船！縱管處、警方究責

大年初三花蓮天鵝船因為動力快艇行駛後造成的湧浪翻覆，被拖回岸邊，警方將追究快艇有無觸犯公共危險罪。（民眾提供）

花蓮鯉魚潭風景區在大年初三發生無動力天鵝腳踏船翻覆，船上9歲男童身穿救生衣往上浮，卻被翻船罩住無法逃出，被救出時已沒了呼吸，家長控訴是快艇通過時的湧浪造成翻覆。對此縱管處表示，鯉魚潭快艇有限速10海哩規定，警方正在調相關影像，如確認超速，將涉犯公共危險罪，也會依《發展觀光條例》處5000元以上100萬元以下罰鍰。

鯉魚潭搭乘天鵝船多危險？曾搭乘的遊客批評，鯉魚潭區欠缺管理，放任遊艇亂衝，船艇激起的湧浪所到之處就會讓天鵝船、划船、立槳猛烈搖晃險些翻船，甚至還有快艇惡意飆速，讓他當場發出國罵，「從google評論看，以前就有很多人反映，去一次就不敢再參加」。

當地也有業者講真話，抨擊政府放任鯉魚潭水域讓高速快艇與慢速或無動力浮具（天鵝船、獨木舟、水上立槳）混合水域使用，沒有區隔快艇、天鵝船活動範圍「遲早會出事」！

鯉魚潭水域管理花東縱谷國家風景區管理處表示，依照《發展觀光條例》第64條有公告船舶在鯉魚潭行駛有限速10海里規定，目前與警方正在調閱影像，因發生地點在鯉魚潭東側，監視器較少，如確認有超速，處以5000元以上、100萬元以下罰鍰；影像也將交由警方認定是否觸犯公共危險罪。

縱管處秘書蔡威平說，目前鯉魚潭水域除了潭北有畫設一塊非動力船專屬區域，供天鵝船、SUP等無動力水上活動新手練習之外，幾乎整個鯉魚潭都是無動力、動力船共用水域，天鵝船翻覆的地點是快艇、無動力小船都可進入的共用區域。

縱管處指出，列管的船舶（快艇）16艘，除向業者宣導限速10海里，行駛規定也包括快艇應主動避讓天鵝船，鯉魚潭管理站也購置測速儀器，因採取不定時取締，可能有業者存僥倖心態。考量安全，此次事件後全面檢視水域劃分，避免動力船湧浪與天鵝船的航線交織造成意外。

花蓮鯉魚潭潭北有一塊無動力船專用區域，除此之外都是共用水域，造成無動力船、動力船航線交織，容易因湧浪造成無動力船劇烈晃動危險。（記者花孟璟攝）

大年初三花蓮鯉魚潭出事了，天鵝船因為動力快艇行駛後造成的湧浪翻覆，警方將追究快艇有無觸犯公共危險罪。（民眾提供）

花蓮鯉魚潭搭乘天鵝船的遊客反映，很怕碰到快艇造成的船隻搖晃，搭一次就不敢再搭。（記者花孟璟攝）

