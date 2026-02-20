為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷驚魂！男子昏厥倒臥手扶梯 警即刻救援化險為夷

    2026/02/20 11:53 記者陳彩玲／台北報導
    男子昏厥於捷運站手扶梯上。（記者陳彩玲翻攝）

    男子昏厥於捷運站手扶梯上。（記者陳彩玲翻攝）

    台北市麟光捷運站年前突發意外，有民眾搭乘捷運，發現1名男子昏厥於手扶梯上，嚇得向站務人員通報，在出入口執行守望勤務的派出所警員得知後，也立即前往救援，所幸男子後續恢復意識，僅頭部受有擦挫傷，未釀憾事。

    據了解，大安分局臥龍街派出所警員韓佳晉、吳婉綾，日前於轄內捷運站出入口執行守望勤務時，接獲站務人員通報，稱月台有民眾因不明原因昏厥、倒臥於手扶梯上，情況緊急。

    站務人員得知後反應迅速，第一時間將手扶梯暫停運轉，避免發生二次傷害；員警也同步趕往月台，查看男子狀況，並通報救護車到場協助，所幸陳男不久後恢復意識，並能清楚對答，表示本身有隱疾，當日因症狀突發而倒下。

    員警隨即將陳男攙扶至一旁椅子上休息，持續關心其身體狀況，並陪同等候救護人員到場評估，經救護人員確認，無立即生命危險及包紮傷口後，評估其身體狀況，改由站務人員陪同搭乘捷運。

    大安分局表示，警方除於捷運站內外積極維護民眾安全，應變突發狀況外，亦將秉持為民服務精神，在民眾有需要時即時提供協助，並與捷運站務人員保持良好聯繫，共同打造安全、安心的乘車環境。

    警方（中）和捷運站務人員（左）救援陳男（右）。（記者陳彩玲翻攝）

    警方（中）和捷運站務人員（左）救援陳男（右）。（記者陳彩玲翻攝）

    大安分局臥龍街派出所警員韓佳晉（左）、吳婉綾（右）。（記者陳彩玲翻攝）

    大安分局臥龍街派出所警員韓佳晉（左）、吳婉綾（右）。（記者陳彩玲翻攝）

