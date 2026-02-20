警持電擊槍對峙鐮刀男 驚險90秒勸降棄械

員警持拋射式電擊槍與鐮刀男對峙。（龜山警分局提供）

桃園市龜山區東萬壽路旁的龍校街出現持鐮刀男子閒逛，路人「感覺快出事了」急忙報警，龜山警分局大批員警趕往處理時，36歲林姓男子見警激動持刀揮舞叫囂，員警立即包圍對方並持電擊槍與鐮刀男對峙，員警好言勸解對方棄械，林男不斷後退、猶豫了90秒終於將鬆手將鐮刀丟棄，警方也依約「柔性逮捕」，訊後依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

有民眾目擊這起員警對峙鐮刀男過程，昨晚在臉書地方社團「桃園大小事」PO出影片；龜山警分局今（20）日表示，這起事件發生於2月9日上午10點左右，有民眾報案指龜山區與新北市樹林區交界的龍校街往大同山方向，有一名男子持鐮刀閒晃，持刀男情緒似乎不穩定、「感覺快出事了」，警方獲報立即通報迴龍派出所派遣多名警力到場，然而鐮刀男看見警察接近，當下情緒激動揮舞鐮刀叫囂，員警不敢大意，採取三面包圍接近，其中1員警持電擊槍瞄準鐮刀男、要求對方將刀械丟棄。

鐮刀男眼見被警察包抄，可能擔心會被強力逮捕而不願意棄械，員警好說歹說並強調不會採取強制措施，對方猶豫了數十秒才鬆手讓手中鐮刀掉落地上，員警也見狀也柔性處理，上前輕拍對方後「柔性逮捕」，查出該男子是住在新北市樹林區的林姓男子，林男被帶回時表示自己情緒失控並相當懊悔；警方表示，林男並無身心障礙手冊與相關病史，訊後依恐嚇公眾罪嫌移送檢方偵辦。

龜山警分局表示，此番員警持用建功的「拋射式電擊槍」具有近身電擊功能，也可搭配專用卡匣遠距離擊發制伏歹徒，是警方已配發多年的應變裝備；警方也提醒民眾，若發現周遭環境有危害風險，或是遇到異常人士持刀揮舞、意圖攻擊時，應優先採取自我保護措施，並通報警方到場處理，以維護自身安全。

警方配備的拋射式電擊槍。（資料照）

