鶯歌民宅大玩「十八啦」 開大門引女所長上門查獲

新北市鶯歌區中正三路一間民宅，過年公然聚賭，警方上門一舉查獲。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌中正三路一處民宅過年期間傳出公然聚賭，報案檢舉民眾直指就在派出所附近，警方循線前往，赫見果真在距派出所300公尺的民宅，公然開大門玩「十八啦」，二橋派出所女所長張岸玲帶隊取締，當場查獲6名賭客及碗公、骰子等賭具，以及2萬2000餘元賭資，被查獲的賭客們還說期待翻身贏錢就被抓，大過年聚賭輸錢還被罰錢，得不償失。

三峽分局分局19日下午5時許獲報，鶯歌區中正三路某處疑發生聚賭，檢舉民眾不堪過年被聚賭吆喝聲影響生活，報案時直指在派出所附近，二橋所長張岸玲立即率員前往查察，當場查獲6名賭客聚眾賭博，查扣賭資2萬2800元。

請繼續往下閱讀...

員警到場時，屋內吵雜聲不斷，傳出「十八啦」喊聲及擲骰子聲響，門外即可清楚目視賭博情形，聚眾賭博事證明確。員警隨即進入臨檢，當場查獲6名賭客，並查扣骰子18顆、碗公1個及現金賭資。

據了解，該賭局以俗稱「十八啦」的擲骰子比大小方式進行，6人輪流做莊，每局押注100至200元，以點數大小定輸贏並當場以現金結算。巧合的是，警方進入查緝時，賭客正好擲出俗稱「鱉十」的最小點數，原想拚手氣翻身，卻先「輸給法律」，場面令人啼笑皆非，全案依賭博罪移送新北地檢察署偵辦、裁罰。

三峽分局分局長許再周呼籲，賭博行為看似小賭怡情，實則傷財又傷感情，往往衍生債務糾紛，甚至引發治安問題。年節期間更應守法自律，切勿心存僥倖、以身試法。警方將持續強化巡邏與查察勤務，對任何違法賭博行為絕不寬貸，展現維護治安的決心。

新北市鶯歌區中正三路一間民宅，過年公然聚賭，警方上門一舉查獲。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法